Censo se vio retrasado porque la gente seguía durmiendo

Varios grupos de censistas apostaron por sentarse juntos en una esquina mientras esperan que pasen las horas, debido a que durante el primer recorrido toda la ciudadanía seguía dormida. El inicio del Censo Nacional en algunos barrios se vio retrasado debido a esa situación.

Jessica y Sofía, dos voluntarias de Barrio Obrero que se encontraban sentadas en una esquina cerca de las 10:30, relataron que a las 8:00 empezaron a recorrer las casas que les correspondían pero nadie las recibió. “La gente todavía no se levanta”, contó una de las jóvenes.

En la zona del microcentro y de varias ciudades de Central reportaron la misma situación: el inicio tardío del censo debido a que las personas aprovecharon el feriado para extender sus horas de sueño.

Esto implicará que muchos voluntarios tendrán que arrancar sus recorridos incluso cerca del mediodía. Cada persona debe censar un total de 10 casas en una manzana y se puede tardar incluso hasta 40 minutos por vivienda, dependiendo de la cantidad de personas en el hogar.

No obstante, no se reportan más inconvenientes relacionados a gente que no quiera abrir las puertas ni responder a las consultas por miedo, pese a todas las mentiras que circularon en redes sociales durante los últimos días.