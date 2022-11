Pilar: 1.200 viviendas quedaron sin ser censadas

La ciudad de Pilar no fue la excepción de que varias viviendas se quedaran sin ser registradas por los censistas. Los voluntarios no llegaron en varios lugares y barrios de la ciudad, ya de antemano se supo que faltaban 50 voluntarios para la jornada central, pero esto aumentó con la ausencia de 70 voluntarios quienes se habrían comprometido y en el día D no aparecieron sumando una cantidad de 120 voluntarios faltantes, lo que dificultó llegar a todas la viviendas en la zona urbana de esta ciudad.

Lea más: Con algunos inconvenientes arrancó el censo en Ñeembucú

Según el coordinador departamental del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Antonio Roa, en la zona urbana de la ciudad de Pilar se logró un 75 a 80% del total, la realización del trabajo. “Alcanzamos 75 a 80% de trabajo del total del área urbana de viviendas censadas, el resto estamos trabajando para completar” señaló.

Agregó que falta censar 1.200 casas en la ciudad. “Estamos viendo un plan de contingencia para visitar las casas que no fueron censadas que serian en total 1.200 casas en total, vamos a llegar a la casa de todos”, explicó.

Lea más: En Ñeembucú faltan censistas en cinco distritos

Antonio Roa, agregó que más de 700 personas ya se comunicaron con él para agendar el día y la hora para realizar el censo. ”Más de 700 personas ya se comunicaron conmigo para agendar las visitas, tenemos dos semanas para completar aquí en la zona urbana, en la zona rural no tenemos problemas porque habíamos completado los voluntarios para esa zona”, puntualizó.

En la víspera trabajaron 1.625 censistas que visitaron las casas en los diferentes barrios de la ciudad. Algunos de los voluntarios comentaron que fue una jornada muy tranquila y que las personas les recibieron de manera muy cordial y que inclusive les invitaron con desayunos y almuerzos. A pesar del intenso calor del mediodía los voluntarios se mostraron satisfechos con el trabajo realizado.

Lea más: Candidato a gobernador por HC utilizó censo para posicionar su figura

Zona Rural

También en la zona rural del departamento de Ñeembucú los voluntarios se ingeniaron para llegar a los poblados más lejanos.

Una de las voluntarias es Laura Rojas, quien montó un caballo para llegar a las viviendas más alejadas de la compañía de la ciudad de Tacuaras, la misma tuvo que cruzar gran parte de los humedales y otros lugares difíciles, pero esto no fue impedimento para realizar su trabajo. También otro voluntario utilizó una precaria balsa para llegar a una compañía del distrito de Guazú Cuá.