Rafael Filizzola: “Esos legisladores entregados al cartismo están traicionando a su partido”

“Ese no es un problema político, es un problema de corrupción política. Esos legisladores que están entregados al cartismo, realmente lo que están haciendo es que están traicionando a su Partido Liberal. Esas personas no pertenecen al partido, porque fuera del Partido Liberal no tienen ninguna posibilidad”, declaró el Dr. Rafael Filizzola en el programa radial.

“Y están siendo financiadas por elementos ajenos al Partido liberal y la oposición”, sentenció.

Filizzola también adujo: “Hay una cuestión muy grave que acá no se discute y es que cuando el partido toma decisiones porque ya los han expulsado en su momento. Y después son repuestos por la justicia. Lo cual también señala la complicidad”.

“La justicia también está fuertemente vinculada a ese sector político, a Honor Colorado, entonces eso te revela también que estos legisladores no solamente tienen una relación corrupta con un sector ajeno a su partido, y traicionan los ideales y programas de su partido, sino que además tienen la promesa de que van a ser amparados”, declaró.

Finalmente expresó, “porque si fuera expulsados el resto de los legisladores tendrían una posición diferente”.