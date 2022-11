Caso Zapag: jueza rechazó imputación contra el tercer implicado

La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera concluyó que la imputación presentada contra José Samir Samaniego Colmán no cumple los requisitos necesarios para su admisión, motivo por el cual la devolvió al Ministerio Público. Ahora, la Fiscalía tiene un plazo de 10 días para rectificar su escrito y volver a presentar la imputación contra el joven, que fue la tercera persona imputada por la agresión sufrida por Benjamín Raúl Zapag Gayet.

La magistrada explica que la Fiscalía deberá adecuar su presentación a las disposiciones establecidas en la Acordada N° 1.631 del 30 de marzo pasado y su anexo II, apartados 4 (hechos atribuidos) y 5 (calificación jurídica inicial de la conducta), dictada por la Corte Suprema de Justicia.

El artículo de la acordada en cuestión dice textualmente: “Promover el uso de la oposición fundada del juez a la solicitado por el fiscal conforme al Art. 314 del Código Procesal Penal en caso de que se presente acta de imputación deficiente, conforme los presupuestos establecidos en el Art. 302 del CPP”.

Continúa: “Si llenado el formulario relacionado con la teoría del caso, ingresara la causa al sistema penal, adoleciendo de elementos claves para este requerimiento, el juez podrá devolver el acta de imputación, por vía electrónica, y señalará con precisión los puntos que deberán ser observados por el Ministerio Público (...)”.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien asumió la representación de Samaniego, precisamente había cuestionado la imputación fiscal no constituyen una descripción sucinta de la conducta típica de una coacción. El letrado explicó que ahora la Fiscalía tiene un plazo de diez días para rectificar su presentación.

“¿Cómo puede esto constreñir ‘gravemente’ a otro? Violación del artículo 302 del Código Procesal Penal por un agente fiscal que apunta sin fundamento y, peor, pide arresto domiciliario”, cuestionó el abogado Duarte Cacavelos tras interiorizarse de la imputación.

José Samir Samaniego Colmán fue imputado el martes último por los agentes fiscales Juan Carlos Ruiz Díaz y Eugenio Ocampos, por el hecho punible de coacción, establecido en el artículo 120 del Código Penal en concordancia con el artículo 29 (autoría) del mismo cuerpo legal, en el caso de agresión a Benjamín Zapag.

Fiscalía basó imputación en supuesta amenaza a testigo

La imputación señala que la implicancia de José Samaniego en el caso de agresión a Benjamín Zapag surge a partir de una declaración testifical realizada por una persona que presenció el hecho ocurrido dentro del baño, cuando Héctor Grau agredió a Zapag.

Esta persona dio aviso a las personas encargadas de la seguridad del local, identificando y señalando al agresor, momento en que José Samir Samaniego se acercó a él amenazándole para que no identifique al autor y diciéndole “vamos a solucionar esto afuera”, siempre de acuerdo a la imputación fiscal.

La agresión a Benjamín ocurrió el pasado 6 de noviembre en un baño de la discoteca Morgan Warehouse del barrio capitalino Villa Morra y actualmente están presos y procesados por supuesta lesión grave Héctor Iván Grau Arroyo (19) y Marcello Fretes Laterra (19).

Relato de Benjamín Zapag ante la Fiscalía

“Siendo aproximadamente las 3:00 horas ingresé al baño, cuando iba a salir del mismo, una persona con barbita que se encontraba recostada por la pared interior al lado de la puerta del baño, me sale al paso y me grita (aaaah), a lo que yo le pregunto qué pasa, con la intención de saber por qué me gritó y él me vuelve a gritar (aaaah)”, declaró la víctima ante la Fiscalía el lunes último.

Zapag siguió diciendo: “Ambos gritos fueron con tono amenazante, en ese momento recibí directamente golpes de puño en mi cara de una persona que no era quien me gritó, los golpes vinieron de costado y a traición, yo no esperaba esto y tampoco estaba preparado, me agarró la cara del lado izquierdo, alcé la mirada y vi que la persona que me agredió tenía una remera amarilla”.

En otro momento de su declaración, Benjamín Zapag destacó: “Quiero señalar que en ese momento no conocía a ninguno de los agresores, posteriormente me enteré que la persona que me gritó fue Marcello Giovanni Fretes Laterra y la persona que me pegó fue Héctor Iván Grau Arroyo”.

“Luego de varios análisis, me dijeron que me habían roto el hueso de la cara y otras partes, con términos médicos que no recuerdo, y debía entrar de urgencia a cirugía”, expuso ante el fiscal del caso Juan Carlos Ruiz Díaz la víctima de agresión.