Director del Mercado 4 dice tener “herramientas” contra Óscar Orué

Juan Villalba, director de Mercados de la Municipalidad de Asunción, habló sobre la situación de la denuncia en su contra por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) tras el conflicto que se generó durante el operativo reyes magos. Manifestó que su representante legal, Nelson Mora, presentó hoy un escrito de desestimación de la denuncia. “Porque los hechos que denuncian no se condicen a los que ellos mismos dicen que pasaron”, mencionó a ABC 730 AM.

Detalló que en la denuncia se habla de usurpación a la función pública, situación que no pasó, según Villalba. “Si vamos a una explicación práctica, es como que yo me ponga el chaleco de la SET y salga a controlar y cobrar impuestos, cosa que no pasó”, explicó.

Agregó además que se habla de una coacción grave y manifestó que el verbo rector de ese hecho punible es la amenaza y el uso de la fuerza para obligar a alguien a hacer algo que no quiere, situación que no pasó, según analizó.

Asimismo, se habla de resistencia. “Que es el acto de resistir al dar cumplimiento a una resolución judicial o al acto de una autoridad jurisdiccional, situación que tampoco se dio”, dijo.

Podría denunciarlo por denuncia falsa, dice

En ese sentido, asegura que la desestimación de la denuncia ya está en camino y así tiene como herramienta contra Óscar Orué una denuncia por denuncia falsa a su persona. “Tengo en mi mano la herramienta de funcionarle a Orué por denuncia falsa. Quizás Orué conozca mucho de derecho tributario, pero de derecho penal no conoce absolutamente nada”, dijo.

Dice que puede denunciar por injuria y calumnia

De manera literaria manifestó que “está juntando los cartuchos” para cuando tenga que disparar. “Él dijo de mí que soy un loco, que soy un desquiciado, que soy un tarado, que soy bipolar, que soy un esquizofrénico, que soy un antisocial, de todo hijo de mí”, denunció.

Aseveró además que tiene como herramienta la querella a Orué por injuria y calumnia. “Él ha dicho de todo de mí y yo no voy a caer en ese juego”, expresó.

Asumió que tiene que moderar un poco su temperamento, “pero administrando el Mercado 4. hay que tener carácter y firmeza”, sostuvo.