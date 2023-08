Lamentan mala vecindad de Argentina con países de la hidrovía

“Lamentablemente se está llegando a una situación muy desagradable e intolerable para el Paraguay. La Cancillería ya remitió las notas de protesta correspondientes, pero estamos en un punto muy pero muy delicado, que merece el total rechazo y repudio”, expresó el referente del sector naviero de nuestro país, Juan Carlos Muñoz.

Comentó que la embarcación afectada por el embargo finalmente pudo operar para descargar sus barcazas, pero sigue interdictada, tras poner un seguro de caución para seguir viaje de retorno, porque la posición es de no aceptar el pago de ningún peaje.

Lea más: Diputados repudia “afrenta” argentina con “tintes de declaración de guerra” en Hidrovía

Remarcó que no se puede manejar las cosas así como lo está haciendo Argentina, porque en la última reunión técnica de la Comisión de Acuerdo de la Hidrovía Paraguay- Paraná, los representantes de Brasil, Uruguay y Bolivia y Paraguay habían planteado elevar el conflicto ante el Comité Intergubernamental de la hidrovía, que es el ámbito político del acuerdo para zanjar de una buena vez la pretensión argentina de cobrar por algo que no hizo, que no corresponde y que no ha podido sustentar técnicamente en ningún documento; además, dicha pretensión fue rebatida por la delegación paraguaya en la reunión de junio.

“Nosotros tenemos con Argentina muchos ámbitos de cooperación, pero es de mala vecindad interdictar el tráfico de embarcaciones por un río, que si bien está en su territorio, la vía es de libre tránsito internacional, no solo consagrado en el Acuerdo de Santa Cruz, sino en varios acuerdos internacionales.