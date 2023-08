Pésimo servicio de transporte público preocupa a estudiantes de Encarnación

Mediante nota que lleva la firma de Milagros Cherañuk y Melani Chaparro, ambas coordinadoras departamentales de la Fenaes, solicitan una audiencia al intendente municipal, Luis Yd (Alianza), para plantear la problemática y proponer alternativas.

Los estudiantes quieren conocer sobre los contratos vigentes entre el municipio y las empresas privadas de transporte público, la cantidad de empresas que operan, cantidad de unidades de transporte, sus itinerarios, porcentaje de ingresos destinados a la mejora del servicio, sanciones aplicadas a las empresas por incumplimiento durante los dos últimos años, tiempo de vida útil de las unidades de transporte, entre otros.

“El transporte público en Encarnación está deteriorado y además es completamente caótico. Empezamos a averiguar ciertas cuestiones sobre el transporte público con el personal de Tránsito y en la Junta Municipal, y nos dieron datos muy llamativos”, sostuvo Melani Chaparro, vocera de la organización.

Estos datos darían cuenta de que la Municipalidad no hace cumplir las normativas a que están obligados los transportistas. “Si no se cumple con las exigencias vigentes y el intendente municipal, siendo la autoridad máxima, sigue dejando que intereses políticos influyan en su deber, vamos a tomar medidas”, advirtió, aunque no dio detalles sobre en qué consistirían esas medidas.

Incumplimiento de horario e itinerario

La deficiencia en el transporte público afecta no sólo a los estudiantes, sino a toda la ciudadanía. Los que asisten en horario nocturno a las instituciones educativas, no tienen colectivos para volver a sus casas.

A esto se suma el incumplimiento de horarios y los itinerarios, que afectan notoriamente a la ciudadanía. Las Ordenanzas municipales mencionan que los colectivos estarán circulando cada 10 a 30 minutos, sin embargo, una persona que necesita llegar a su trabajo a las siete de la mañana tiene que esperar desde las cinco de la mañana, cuestionó.

Otro problema recurrente que enfrentan los estudiantes es la negativa de los choferes en cobrar el medio pasaje establecido por ley. “El estudiantado no cuenta con un carné para el nivel primario y secundario, así como los universitarios, que tienen un carné que se tramita en la Municipalidad, entonces, siempre se plantea la discusión con los choferes porque no tienen el uniforme completo, o porque están asistiendo a actividades extracurriculares como cursos, talleres o pasantías, sin el uniforme regular”, señaló.

Apuntó que estas cuestiones quieren plantear a la autoridad municipal, y proponer alternativas de solución a un problema cada vez más acuciante, según refirió la dirigente estudiantil.