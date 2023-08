Santiago Peña: docentes esperan cumpla compromisos que había firmado como ministro de Hacienda

Tras jurar como nuevo presidente de la República, Santiago Peña recordó durante su discurso que en el ámbito de la educación, en su campaña política se comprometió a “identificar prioridades y urgencias y asignarles los recursos necesarios de manera oportuna”.

“Él no desconoce la falta de fondos para introducir mejoras. Esperamos que su discurso no sea igual al del señor Cartes (Horacio), cuando prometió llegar al final de su mandato con 6,3% del PIB invertido en educación. Eso había dicho a los estudiantes, pero no cumplió”, señaló al respecto el dirigente docente Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación - Auténtica (Otep - A). Recordó que actualmente solo se invierte en educación el 3,2% del Producto Interno Bruto.

“Dejar de hacer remiendos en infraestructuras obsoletas y construir verdaderos centros de excelencia educativa en cada distrito del país”, prometió también Santiago Peña en el discurso. “Necesitamos una inversión al menos básica para que las escuelas y colegios se parezcan a instituciones educativas. Hablamos de infraestructra, de reparación. Hay pabellones caídos de hace cuatro, tres años, sin ninguna intervención”, señaló Espínola.

A “mejorar la calidad de vida de nuestros docentes para que ellos, con todas sus fuerzas, impulsen los cambios que nos permitirán entregar a nuestros hijos una educación de calidad”, también se comprometió Santiago Peña. Sin embargo, para la Otep - A ya existe en ese sentido un compromiso asumido por Peña cuando era ministro de Hacienda, que hasta ahora no se cumplió.

Santiago Peña firmó con docentes, compromisos que no se cumplieron

“Primero se tiene que cumplir el acuerdo de 2017, que él mismo, como ministro de Hacienda, firmó con Enrique Riera siendo ministro de Educación. Hasta hoy está incumplido el acuerdo. Avanzamos, pero no llegamos todavía. En semanas más entregan el proyecto (de presupuesto) de 2024 y hay 26.306 resoluciones de escalafón que no se pagan. Significa el 33% de los docentes que no reciben su escalafón por falta de disponibilidad de recursos”, indicó el dirigente docente.

“El ajuste de los salarios para llegar al piso salarial tampoco se alcanza. Al director, el orientador, el catedrático de educación técnica, se les adeuda entre el 16 y el 30%, según el compromiso que se había asumido en 2017, y no se va a llegar al 2024″, añadió Espínola.

Santiago Peña, en su discurso fue bien directo respecto a fondos de cooperación extranjera a utilizarse en la educación pública, refiriéndose de manera indirecta al convenio existente con la Unión Europea (UE), que él anunció esta semana que quiere derogar. “Utilizar la cooperación internacional para apuntalar nuestros propios proyectos de soluciones educativas y no para experimentar con ideas foráneas o enlatadas que solo distraen esfuerzos”, fue la promesa.

Programas “enlatados” vs política nacional de educación

“Estamos de acuerdo con que no tienen que haber programas enlatados, es categórico, pero fue Santiago Peña el que firmó e ingresó el país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). ¿De dónde viene esta cooperacion? Para que un país sea miembro de la OCDE tiene que pagar cuota, Paraguay ingresó pagando cuota y los dos son responsables, Horacio Cartes y Santiago Peña”, señaló al respecto Espínola.

“De ahí viene la evaluación estandarizada Pisa – D, que nos desnuda la actual realidad, consecuencia de la no implementación de las políticas nacionales, la no inversión en un programa que sostenga un modelo de desarrollo nacional, con libertad pedagógica, que garantice la autonomía profesional al docente”, agregó el docente.

“Por ahí es donde es más fácil ir a los enlatados, porque hace falta desarrollar una política de educación nacional”, culminó Espínola. Consideró un avance que se haya iniciado, por ello, el debate en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Educativo, que aún no está terminado.