Poder Ejecutivo podría utilizar bonos soberanos para pagar deuda con constructoras viales

El senador colorado Natalicio Chase, expresidente de la Essap y actual titular de la Comisión de Obras de la Cámara Alta, señaló que la deuda que tiene el Estado con las constructoras viales podría ser saldada con bonos; sin embargo, la decisión de las herramientas a ser utilizadas se encuentra en manos del Poder Ejecutivo.

“Se está viendo para pagar a los contratistas vía emisión de bonos soberanos”, manifestó al ser consultado sobre la deuda del Estado con empresas constructoras.

Chase comentó que, si bien se trata de un monto de US$ 300 millones, se le deben sumar algunos intereses que están reclamando los contratistas, que suman, a hoy, unos US$ 45 millones; sin embargo, ellos calculan lo que va a venir de aquí a fin de año y se habla de US$ 100 millones.

Explicó además que el Estado tiene la estructura para generar recursos, disminuir en algunos sectores y aumentar en otros.

“El proyecto del Presidente (Santiago Peña) es no subir impuestos, así que ya estarán estudiando la ingeniería para resolver”, sostuvo.

Lea más: MOPC sigue en silencio sobre millonaria deuda a sus contratistas

Apoyo a la ministra de Obras

Chase aprovechó la oportunidad para demostrar su apoyo a la nueva ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

“La ministra de Obras tiene mucha experiencia y forma parte de esa cartera desde hace mucho tiempo. Dirigió capítulos importantes del Ministerio, como la Dirección de Proyectos Estratégicos; tiene la experiencia para ser una gran ministra”, sostuvo.