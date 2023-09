IPS atendió este año 236 casos de violencia contra la niñez y preocupa incremento

El Instituto de Previsión Social (IPS), a través del Servicio Social del Hospital Central, alertó sobre un preocupante incremento de casos atendidos en el Hospital Central del ente, por violencia contra la niñez.

Según se informó, desde enero hasta agosto del 2023, fueron atendidos 236 casos relacionados a violencia contra la niñez. La cifra muestra un incremento de alerta en relación a los números del 2022, advirtió la licenciada María Dominga Arce, responsable del Servicio Social Hospitalario de la Dirección de Medicina Preventiva y Programas de la Salud.

Arce destacó que la “tendencia es preocupante”. Refirió que a la fecha, se han atendido 37 casos más que en el mismo periodo del año pasado, en el que se registraron 199 casos de enero a agosto.

Según indicó la trabajadora social, los menores víctimas de violencia, suelen encontrarse en contextos de “vulnerabilidad, incluyendo casos de abuso, maltrato, violencia intrafamiliar, sospecha de abuso sexual, intentos de suicidio, consumo de drogas, falta de cuidado, abandono de tratamiento, no escolarización y exposición a peligros, entre otros riesgos sociales”.

IPS aplica estrictos protocolos ante casos de violencia detectados, afirman

La funcionaria de la previsional señaló que además de la atención médica hospitalaria, el trabajo del personal en el área de pediatría se centra en la intervención ante situaciones de violencia contra niños y adolescentes.

Según dijo Arce, el Servicio Social no solo facilita la comunicación con los asegurados, sino que sigue estrictos protocolos en estos casos. “Cuando los profesionales médicos detectan signos de violencia en los niños, se informa de inmediato a la Fiscalía y a la Policía Nacional”, aseveró.

¿Qué situaciones son consideradas como violencia contra la niñez?

La licenciada Arce sostuvo que existen varias situaciones que son consideradas como violencia contra el niño o adolescente, incluyendo por ejemplo, la falta de vacunas en el menor de edad.

“Entra todo lo que se deja de hacer por el niño, por ejemplo, situaciones en las que los niños no reciben el cuidado adecuado, o cuando los padres no le traen al niño a cualquier tipo de tratamiento indicado por el médico; la no aplicación de vacunas necesarias para su edad y otros tipos de violencia como el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, el riesgo social, el intento de suicidio, cutting (automutilación), la falta de higiene y la exposición a peligros”, sostuvo.

Suman 15 nuevos casos en septiembre

Este mes, en el Hospital Central del IPS se atendieron 15 nuevos casos de violencia en menores de edad. Entre estos destacan 6 casos de sospecha de abuso sexual, tres casos de riesgo social, un intento de suicidio, un caso de violencia doméstica y un caso de exposición al peligro (menor conduciendo motocicleta).

La licenciada Arce refirió que lamentablemente, los casos más frecuentes involucran el abuso sexual y los intentos de autoeliminación.

“La estadística de intentos de suicidio tiende a aumentar durante los últimos meses del año que llegan los exámenes finales y fiestas de fin de año”, alertó.