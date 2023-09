Horror en el “Neuro”: “Un lugar olvidado por décadas y que esperemos que cambie”, dijo Rocío Vallejo

La diputada Rocío Vallejo, quien esta mañana estuvo visitando el Hospital Psiquiátrico, señaló que viene acompañando hace un tiempo el tema, y que incluso semanas atrás invitó al viceministro de Atención Integral de la Salud, Miguel Olmedo, a visitar el sitio y tomar notas de las necesidades del Hospital.

“Él estuvo tomando notas, se estuvo interiorizando del tema, justamente sobre esto, que no existe mucho foco en ese lugar”, señaló.

“Una institución que está olvidada por décadas. La verdad es que ahí falta absolutamente todo, así como lo reclamaba el director Castiglioni, y está abierto, lógicamente que nosotros vamos a acompañar todo tipo de investigación que se haga”, aseguró.

“Hay un comité interventor, estuve hablando con el interventor de salud, con mucha esperanza en realidad salimos, porque ellos manifestaron también que está dentro de la prioridad del Ministerio de Salud”, aseguró. La diputada señaló que conoce también la situación de los trabajadores, que están constantemente expuestos a lesiones.

Hospital Psiquiátrico: hay 130 personas abandonadas por su familia

Vallejo recordó que en el lugar hay 130 personas que viven en el Hospital porque fueron abandonadas por sus familias, y que están en condiciones de reinsertarse , pero que no tienen familia.

La diputada reiteró que el Hospital Psiquiátrico es un lugar totalmente olvidado, con necesidades en infraestructura, en recursos humanos, en mejoras salariales, en todo.

Con respecto a la aprobación de la ley de Salud Mental, señaló que lo fundamental es que las personas no tengan la necesidad de llegar hasta la capital para ser atendidas. Recordó que en todo el país hay solo 150 psiquiatras.

Cambio de políticas de Becal ayudará a capacitar a psicólogos

La diputada Vallejo señaló que esta escasez de profesionales psiquiatras, esperan poder capacitar a los psicólogos, para lo que el cambio de políticas de Becal será importante.

“En vez de que una persona vaya por US$ 70.000 u US$ 80.000 afuera, traer el curso y que se capaciten 100. Y eso creo que hay que aplicarlo en todo. Si hay dinero para Becal, en vez de que una persona se vaya, traer eso, traer los profesores extranjeros, on line, y se paga y se capacitan un montón”, señaló.

“Esta descentralización se hablaba hoy justamente a través de las unidades de salud familiar, capacitar a los médicos que están en las mismas para que puedan brindar por lo menos primeros auxilios en el tema de salud mental que es fundamental”, concluyó Vallejo.

