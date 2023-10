Gobierno busca que clanes organizados dejen de operar desde dentro de las cárceles

El ministro de Justicia, Ángel Barchini, anuncia que se busca mejorar la situación penitenciaria a nivel país, especialmente que los delincuentes de diferentes facciones dejen de delinquir desde dentro de las cárceles.

Reinserción social

Barchini asegura que el 90 por ciento de la población penitenciaria, tanto de hombres como mujeres, puede reinsertarse a la sociedad, una vez cumplida su condena.

“Queremos instalar una especie de presencia de oficios, con el lema ‘de la cárcel al trabajo’”, explicó.

Agrega que los funcionarios penitenciarios serán capacitados y que también se encuentra entre las prioridades el sistema de seguridad y tecnología.

Incidentes en Tacumbú

Con respecto a los incidentes que se produjeron el lunes en la penitenciaría de Tacumbú, por parte del clan Rotela, dijo que están haciendo lo que se tiene que hacer.

Cabe mencionar que, al mismo tiempo, ayer, familiares de personas privadas de libertad se manifestaban en las afueras de la cárcel. Finalmente, los incidentes fueron controlados.

Barchini se desdice

El ministro de Justicia había mencionado que la lucha por la recuperación de las penitenciarías podría costar vidas.

Hoy, al ser consultado al respecto, se desdijo sobre la utilización de fuerza y pidió calma a los familiares de los reos.

“Si se utiliza la fuerza en este momento, en un estado de inseguridad y descontrol... Obviamente nuestra intervención por la fuerza, utilizando el Comando de las Fuerzas Armadas, la Policía, la FOPE, las instituciones preparadas para el asalto, no es ninguna opción. No tengan temor, que eso no va a ocurrir”, manifiesta.

Aseguró que sí se volverá a restaurar el orden en los centros penitenciarios y que se cuenta con asesoramiento para tal efecto.