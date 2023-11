Lambaré: concejala denuncia que intendente despidió a 5 funcionarios como “venganza”

“Hoy vengo con mucho dolor a hacer pública esta denuncia. Me siento violentada en mis derechos. Me encuentro sin ningún colaborador dentro de la institución”, denunció la concejala de Lambaré , Osmayra Pereira. La misma aseguró que es una represalia a su gestión como opositora. “Es importante recalcar que yo mantengo una posición diferente al intendente, pero eso no le da derecho a violentarme”, sentenció.

La concejala dijo, durante la sesión de la Junta Municipal de Lambaré, esta mañana, que se ha afectado a cinco familias que dependían de los funcionarios. Comentó que las cinco personas que fueron despedidas cumplían funciones y no eran planilleras. Pereira relató que la “persecución” comenzó cuando ella se opuso a la intención del intendente de canjear unas tierras que deben ser para el Parque de la Salud de la ciudad.

“No voy a permitir que me sigan violentando de esta manera. Yo no estoy acá por mi linda cara, o porque alguien me puso acá, estoy acá porque me votó la ciudadanía”, refirió. “Digo basta hoy, por todas las mujeres que están siendo violentadas en la política. Que no piensen que porque soy mujer, soy del sexo débil”, aseveró.

Su colega Carol González (ANR) refirió: “Me apena mucho la situación por la que está pasando la compañera por pensar diferente en un proyecto”. Luego agregó que le consta que las diferentes direcciones de la Intendencia tienen la orden de no recibir a quienes trabajan con la concejala Pereira.

Intendente de Lambaré negó persecución

Consultado al respecto, el intendente Rosa Agustín “Guido” González (ANR) negó que se trate de una persecución política. Agregó que se desvinculó a nueve funcionarios en total. “Vencen los contratos y cuando nosotros creemos que no cumplen funciones específicas, no se les renueva. No es la primera vez ni será la última”, dijo.

González afirmó que había funcionarios que no se presentaban a hora o no cumplían con las funciones que se les encomiendan (...) debemos tratar de achicar también nuestra cantidad de funcionarios”, finalizó.