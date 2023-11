Feria gastronómica a favor de damnificados por riadas en Ayolas

El evento fue organizado por grupos de jóvenes ayolenses y los feriantes ofrecieron al público productos alimenticios a base de pescado, chorizo misionero, marinera de pollo, empanadas de carne, sopa paraguaya, chipa guazú, pan casero, arroz con leche, ensalada de frutas y también otros.

“Viendo el difícil momento que viven las familias perjudicadas por el temporal y las inundaciones; entre las múltiples necesidades existentes, está la situación económica y por más que reciban asistencia desde las instituciones, existen necesidades básicas en cada familia y que muchas veces no pueden hacer frente porque no cuentan recursos económicos. En su mayoría son pescadores y como es sabido estamos en veda; no se puede pescar”, expresó Ignacio Mancuello, uno de los organizadores.

Seguidamente, dijo que los productos son de muy buena calidad y que fueron elaborados por las familias que todavía permanecen en el albergue aguardando el momento de volver a sus casas.

“Estamos dando la oportunidad para ayudar al que necesita y también para evitar que cocinen este domingo”, agregó.

Río Paraná se mantiene en descenso

El caudal del río Paraná se mantiene en descenso en el puerto de Ayolas, emplazado agua debajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).

Asimismo, previsiones de alturas señalan que durante la semana en curso, se podrían registrar leves repuntes en el nivel de la cota.

Para este lunes y martes próximo, se prevé un caudal de 3 y 2,9 m.

El miércoles, el nivel de altura estaría en el orden 3,1 y 3,2 m, mientras que la franja de inundabilidad es de 4,5 metros y el nivel de alerta es 4,2 m.

Finalmente, queda resaltar que la cota normal es de 1,8 m y su pico máximo alcanzado fue el 6 de noviembre pasado, con 6,25 metros.