Caacupé: legisladores no saben ni las leyes, cuestiona monseñor

Monseñor Amancio Benítez presidió la misa dominical de las 7:00 en la Basílica de Caacupé, en el tercer domingo de adviento. Durante su prédica, criticó duramente la situación que se vive en nuestro país.

Lamentó que actualmente las calles amanezcan con jóvenes hundidos en los vicios como el alcohol y las drogas. “En los hogares falta que los padres sean más exigentes y que se valore más el sacrificio de las familias. La gente se queja de la educación, pero muchas veces nosotros mismos promovemos la mediocridad y hasta premiamos a los que no estudian”, señaló.

“Hay que mejorar nuestra calidad de vida en educación, valores y sacrificio”, expresó monseñor Benítez.

“Funden su trabajo detrás de los vicios, funden sus familias, gastan en cosas que no valen la pena y ponen en sacos rotos su esfuerzo”, agregó en guaraní.

Parlamentarios desconocen las reglas, cuestionó

Así también, indicó que los legisladores dejan mucho que desear, porque no sabemos ni cómo llegaron a donde están. “Ellos deberían conocer las leyes para hacer las reglas, pero si el legislador no sabe las leyes, por ejemplo, ¿qué clase de legislador es?”, se preguntó.

“No podemos mejorar la educación si no premiamos a los mejores, a los que realmente se sacrifican. Ahora incluso nuestra selección no se clasifica, falta que nuestros jugadores se sacrifiquen más, bajó mucho su calidad (...) En todos los aspectos falta que nos sacrifiquemos más. Si no hay sacrificio, seremos motivo de burla y desesperanza”, expresó.

La alegría está con Cristo

En otro momento de su alocución, monseñor Benítez dijo que debemos recibir en nuestra vida a Jesús y tenemos que preguntarnos: “¿Dónde está nuestra alegría?”.

“Muchas veces ponemos nuestra alegría en lugares o situaciones que en vez de traernos alegría nos traen montones de problemas, como tristeza y amargura. Por eso, tenemos que preguntarnos cuáles son los motivos que nos ponen tristes, porque tenemos la oportunidad para vivir la verdadera alegría y no la vivimos”, señaló

Resaltó que la fuente de la alegría es Dios y solo con Él podremos encontrar nuestra salvación. “Algunos buscan trabajo, trabajan de sol a sol, pero las ganancias de ese trabajo las gastan en vicios. Esta bien divertirse, pero la fuente de tu sacrificio, de entrega, se tiran en los pecados que destruyen la vida y eso tiene mal a las familias”, agregó.

Señaló que todos necesitamos poner nuestra verdadera alegría en Cristo y para eso la Virgen nos enseña: ”En Dios pongo mi esperanza y gozo y solo de Él podremos aprender a tener verdaderos motivos de alegría”.

“Cada uno de nosotros, como buenos cristianos y como padres, tenemos que ser motivo de esperanza para nuestro pueblo, tenemos que ser motivo de gozo en nuestra comunidad y no motivo de escándalo. Hay que preguntarse también si las familias son motivos de gozo para nuestros hijos”, planteó

“En estos días hay muchos que se reciben en muchas cosas. Esos sí son motivos de gozos, pero motivo de tristeza también fue escuchar las homilías del novenario donde se escuchó que los obispos hablaron de la realidad que sufre nuestro país. Se mostró que en Paraguay tenemos muchos motivos de tristeza y debemos empezar a trabajar para corregirlos”, añadió.

En la jornada dominical se pudo observar una importante concurrencia de familias enteras. Estuvieron presentes peregrinos de: Brasil, San Estanislao, Itapúa, San Lorenzo, San Pedro, Luque, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Fernando de la Mora. La animación de canciones religiosas estuvo a cargo del coro de niños Virgen de Caacupé de la parroquia de San Estanislao.