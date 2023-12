IPS: oncológicos denuncian “presión” de Gerencia de Salud para eliminar medicamentos del listado básico

Gloria Villasanti, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del Instituto de Previsión Social (IPS), denunció que el doctor Carlos Morínigo, responsable de la Gerencia de Salud, estaría “presionando” a los médicos para realizar cambios en el listado de medicinas contra el cáncer. La droga que sería eliminada del vademécum es el trastuzumab subcutáneo.

“Estamos teniendo un problema gravísimo con el gerente de Salud, el doctor Morínigo, que le está presionando a la jefa de Oncología, a los médicos de Oncología, porque quiere que se borre del cuadro básico el trastuzumab subcutáneo”, reclamó Villasanti.

La presidenta de la asociación continuó diciendo: “Él (Morínigo) tiene la intención de meter otros medicamentos porque tiene amistades con las farmacéuticas y quiere meter un biosimilar. El trastuzumab subcutáneo es el (medicamento) original y es buenísimo; nos mantiene vivos”.

Sobre las ventajas del citado medicamento, Villasanti mencionó que el tratamiento dura 5 minutos y que es indoloro. Además, aseguró que son alrededor de 150 pacientes del IPS quienes utilizan el fármaco. “Los pacientes no nos vamos a dejar, no nos vamos a aplicar (otro medicamento), vamos a presentar recursos de amparo. Él no puede jugar con nuestras vida por capricho”, aseveró Villasanti.

Gerente de Salud niega acusación y dice que solo se unificará presentación de la medicina

Ante la acusación, el doctor Morínigo explicó que recientemente, tras una reunión con el Departamento de Oncología, se evidenció que existen en el vademécum del IPS fármacos como el trastuzumab que son adquiridos en diversas presentaciones, pero que cumplen la misma función.

El médico refirió que considerando está situación, se acordó unificar la compra en una sola presentación, que en este caso sería el trastuzuman endovenoso. Negó cualquier tipo de presión hacia los médicos y aseguró que la intención no es eliminar la droga del listado de fármacos.

“Nos encontramos que habían medicamentos dentro del vademécum del IPS en distintas presentaciones, endovenoso y subcutáneo; es decir, el mismo medicamento en diferentes presentaciones. En el caso de trastuzumab, hay de 600 mg que es subcutáneo y otro de 440 mg que es endovenoso” sostuvo.

El gerente de Salud detalló que el medicamento subcutáneo de 600 mg es una droga útil en tratamientos contra el cáncer de mama metastásico, mientras que el trastuzumab de 440 mg es para cáncer de mama metastásico, pero también para otros tipos de cáncer.

Morínigo pidió a los pacientes oncológicos tranquilidad y aseguró que la utilización del trastuzumab 440 mg en lugar del subcutáneo, no generará ningún tipo de problema médico al paciente. “Nadie está atentando contra la salud. No hay ningún tipo de presión, están las actas de las reuniones e inclusive están grabadas. No es mi estilo amenazar”, afirmó el médico.