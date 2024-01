Presidente de la ARP dice que reglamentación de la UE no implica ningún compromiso para la soberanía

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) afirmó que el acuerdo entre la Unión Europea y la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) en realidad se trata de una reglamentación unilateral en la que UE establece las reglas de juego para trabajar en su mercado.

Sostuvo que no se debe temer a este trato porque no implica que nuestra industria comprometa nuestra soberanía ni que le dé autoridad a la UE para legislar en nuestro país.

La autoridad del rubro ganadero dijo que lo que se busca es vender cada vez más carne y de mejor calidad.

Galli dijo que las exigencias que nos pone la Unión Europea también las hacen otros países y que es normal que se pongan reglas para entrar a sus mercados.

No afectará a quienes no venden en mercado europeo

Señaló que se están concentrando en obtener las herramientas para que los que venden lo sigan haciendo y que esto no afectará de ningún modo a quienes no venden en ese mercado.

Enfatizó que no hay ningún compromiso que haya asumido la Rural, pues como institución “no firmó nada”.

“No se asusten, no hay ningún convenio, solamente siempre que nos adelantamos creamos sistemas de trazabilidad para poder vender a la UE y cumplimos este y otros distintos requerimientos que surgen de cada uno de los importadores”, expresó.

Resaltó que el tema de la carne es delicado y la exigencia está guiada por los mismos consumidores, que quieren saber de dónde viene el producto. “Tenemos que crear las condiciones para los que quieren vender y también para frigoríficos, plantas industriales, servicios sanitarios. Todos están en la línea de tratar de satisfacer las demandas de estos mercados que son los que más pagan”, detalló.

“Nadie vendrá a legislar”

Añadió que los que menos pagan tienen menos exigencias, pero “si vamos a ir en esa tendencia volveremos a vender vaka’i y no cortes especiales en los nichos más exigentes“.

Cuando se le planteó que la exigencia que la Unión Europea no es igual y que deberemos aceptar que ellos legislen, Galli respondió que nadie vendrá a legislar a Paraguay. “Que ellos exijan que sea libre de deforestación y nosotros tengamos una legislación que aún nos permita hacer cambio de uso de suelo, eso no nos impide vender a otros mercados, lo que no les podremos vender a ellos, eso no quiere decir que están poniendo leyes”, sostuvo el presidente de la Rural.

Rodrigo Maluff, viceministro de Rediex, insistió en que con el acuerdo de cooperación con la Unión Europea (UE), Paraguay no entregará su soberanía. Aseguró que lo que se busca es ganar más mercados para nuestros productos.

“Ellos no van a interferir”

Detalló que, como autoridades, buscan posicionar mejor a nuestros productos. Admitió que de US$ 490 millones en concepto de exportación, unos US$ 280 millones ingresan desde Europa con sus reglas o condiciones.

“Lo que se está conversando no va por encima de las leyes nacionales, ni no nos van a legislar. Ellos no van a interferir, solo quieren un registro de trazabilidad”, manifestó. Insistió en que no se delega ningún poder y que la UE no hace al país pedidos leoninos.