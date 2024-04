Corte de Energía Eléctrica en el Hospital de Clínicas no afectó a pacientes

En la tarde del martes se registró un corte de energía eléctrica en el Hospital de Clínicas que afecto brevemente algunos servicios.

Familiares de pacientes que se encuentran internados mencionaron que hubo un corte breve, por cuestiones de segundos, y luego se repuso la electricidad. Dijeron que no fueron afectados sus familiares.

El médico residente, Eilson Cuevas, comentó que no tuvieron ningún problema en el área de Cuidados Intensivos. “Si hubo un corte de energía, no sentimos. No sabría decir en otras áreas, porque no salimos de nuestra área”, mencionó el médico.

Zonas afectadas

Las zonas afectadas del corte de energía, según mencionaron los familiares de pacientes, fue área de Emergencias Médicas, Cirugía, y Ginecología.

Según mencionaron los funcionarios de mantenimiento, la interrupción en el suministro fue alrededor de las 16:40 aproximadamente. Mencionaron que se normalizó el problema de la falta de electricidad debido a que cuentan con generadores en varias zonas para abastecer las diferentes áreas del hospital.