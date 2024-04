IPS: presidente dice que ya no faltarán medicamentos. Te contamos desde cuándo

“Yo no duermo más, no solamente por los medicamentos, por todos los requerimientos de proveedores, tenemos muchos problemas, pero estamos buscando las alternativas de solución”, confesó el presidente del IPS, Jorge Brítez, esta mañana, en conversación con ABC Cardinal. Entre esos problemas se encuentra la falta de medicamentos e insumos, una queja constante de los asegurados. Brítez prometió que ya no faltarán y dio una fecha para el abastecimiento.