Nacionales

Enfrentamiento durante allanamiento de una vivienda deja un muerto y un policía herido en Yby Yaú

Un enfrentamiento entre policías y una persona buscada derivó en la muerte de José Odalio Esquivel Maldonado y un policía herido de gravedad. El hecho ocurrió en el barrio San Roque de Yby Yaú, cuando se ejecutaba un allanamiento en busca del ahora fallecido.

20 de agosto de 2025 - 16:00
El suboficial inspector Cecilio Enriquez Vega, herido durante el allanamiento.
José Odalio Esquivel Maldonado habría asesinado, el domingo último, al suboficial ayudante César Arzamendia Ocampos. Este hecho se registró en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Yby Yaú.

La vivienda allanada en la colonia Cerro Memby.
En el marco de la investigación del crimen, hoy se ejecutó un allanamiento en la vivienda del presunto autor, quien se enfrentó a los intervinientes y terminó muerto. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Roque de la colonia Cerro Memby, de Yby Yaú.

El policía herido de gravedad durante el enfrentamiento fue identificado como el suboficial inspector Cecilio Enriquez Vega, quien será trasladado vía aérea a Asunción, según los primeros datos.

Noticia en desarrollo.

