Enfrentamiento durante allanamiento de una vivienda deja un muerto y un policía herido en Yby Yaú

José Odalio Esquivel Maldonado habría asesinado, el domingo último, al suboficial ayudante César Arzamendia Ocampos. Este hecho se registró en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Yby Yaú.

En el marco de la investigación del crimen, hoy se ejecutó un allanamiento en la vivienda del presunto autor, quien se enfrentó a los intervinientes y terminó muerto. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Roque de la colonia Cerro Memby, de Yby Yaú.

El policía herido de gravedad durante el enfrentamiento fue identificado como el suboficial inspector Cecilio Enriquez Vega, quien será trasladado vía aérea a Asunción, según los primeros datos.

