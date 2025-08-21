Denuncia contra “Nenecho” por supuesta lesión de confianza “se está investigando”, dice Fiscalía

En conversación con ABC Color este jueves, el fiscal Luis Piñánez habló de las investigaciones por supuestos hechos de corrupción relacionados al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, que están actualmente en curso en el Ministerio Público.

El intendente Rodríguez, actualmente separado de su cargo debido a la intervención de la Municipalidad de Asunción que pidió la Contraloría General de la República y que debe culminar esta semana, tiene dos causas abiertas: una por el supuesto desvío de fondos de bonos para obras de infraestructura a gastos corrientes y otra por supuesta lesión de confianza en la compra irregular de productos de limpieza para la Comuna.

Lea más: Amplían denuncia contra “Nenecho” y concejales por lesión de confianza y otros delitos

Además, en abril de este año, el abogado Enrique Wagener presentó una denuncia – ampliada en junio – contra el intendente y 14 concejales de Asunción por supuesta lesión de confianza y producción de documentos públicos de contenido falso, entre otros supuestos delitos relacionados a la ejecución de fondos de bonos del ejercicio 2024 y la evasión de aportes por parte de la municipalidad a la Caja Municipal de Jubilaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Esto se está investigando”

Sobre esa denuncia, el fiscal Piñánez dijo que se está analizando el ejercicio presupuestario 2024 y se solicitaron informes que están siendo aguardados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Sin desmeritar la denuncia, debemos tener responsabilidad de determinar si amerita la apertura de un proceso”, indicó. “Esto se está investigando”.

Lea más: DNIT detecta anomalías en facturas que Nenecho usó para justificar desvío de bonos

No descartó que la intervención de la Municipalidad, cuyo informe final sería presentado en los próximos días, pueda tener información relevante a los hechos investigados.

“Con seguridad vamos a querer interiorizarnos si algunas conclusiones hacen a los hechos que estamos investigando”, dijo.