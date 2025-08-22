Paraguay presente en la Conferencia Sudamericana de Defensa

La Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC), celebrada en Buenos Aires, Argentina congregó a líderes de defensa de Sudamérica y Europa, brindando una plataforma crucial para el intercambio de ideas, experiencias y perspectivas sobre los esfuerzos conjuntos necesarios para abordar los complejos desafíos de seguridad del siglo XXI.

Lea más: Jefe del Comando Sur retrasa su visita al Paraguay

Por Paraguay estuvo presente el Comandante de las Fuerzas Militares, General de Ejército César Moreno quien participó de la plataforma crucial para el intercambio de ideas, experiencias y perspectivas sobre los esfuerzos conjuntos necesarios para abordar los complejos desafíos de seguridad del siglo XXI.

La conferencia, una iniciativa coordinada por el Comando Sur de los Estados Unidos en colaboración con la República Argentina como país anfitrión, se centró en temas de vital importancia para la estabilidad y el desarrollo de la región. La participación del General Moreno puso de manifiesto la voluntad de contribuir significativamente a la construcción de un entorno regional más seguro y resiliente frente a amenazas emergentes, subraya un comunicado de las Fuerzas Militares, al respecto.

Por otra parte, las deliberaciones en SOUTHDEC incluyeron sesiones plenarias dedicadas al fortalecimiento de la vigilancia del dominio marítimo, un aspecto crítico para la protección de los recursos naturales y la soberanía de los países costeros, así como al apoyo de las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bilateral con Holsey

Esta última temática resuena con particular fuerza en la región, donde el crimen organizado representa una amenaza persistente para la gobernabilidad y la paz social. Durante la jornada de la conferencia, un encuentro bilateral de particular relevancia tuvo lugar entre el General Moreno y el Almirante Alvin Holsey, Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta reunión, de carácter estratégico, sirvió para ajustar los detalles de la agenda de la próxima visita oficial del Almirante Holsey a Paraguay, prevista para mañana sábado 23 de agosto. Este encuentro anticipado subraya la importancia de la relación bilateral en materia de defensa entre Paraguay y los Estados Unidos, sentando las bases para futuras cooperaciones y la implementación de iniciativas conjuntas que beneficien a ambos países y a la región en su conjunto.

La presencia de Paraguay en SOUTHDEC, a través de su máximo representante militar, no es solo un acto de asistencia, sino una declaración de su compromiso con la seguridad colectiva y la búsqueda de soluciones concertadas frente a los retos contemporáneos que demandan una respuesta unificada.