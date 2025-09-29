Radio comunitaria y Cooperativista Ko’eju celebran 26 años al aire

En el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, un medio con historia y compromiso celebra 26 años al aire.

La emisora nació ante la necesidad de contar con un medio de comunicación propio en tiempos en que la comunidad de Santa Rosa del Aguaray luchaba por su distritación y autonomía administrativa, separándose de Nueva Germania, objetivo que se concretó finalmente en 2002. Durante ese proceso, Radio Ko’eju jugó un papel fundamental, brindando espacio a la organización ciudadana y promoviendo la participación popular.

Actualmente, es una de las pocas radios comunitarias legalmente habilitadas por Conatel, lo que refuerza su legitimidad y compromiso con la comunicación comunitaria.

<b>Formadora de talentos y referente local</b>

A lo largo de sus más de dos décadas de existencia, por la emisora han pasado numerosos locutores y operadores que hoy se desempeñan en medios de comunicación a nivel nacional. También conserva figuras emblemáticas como la del Lic. Carlos Martínez, profesional no vidente y docente, quien continúa al aire con su tradicional programa “Propuesta Sabatina”.

El programa insignia de la emisora es “La Mañana con Todo”, transmitido de lunes a viernes, de 07:00 a 10:00, con información local, regional y actualidad general. Este espacio prácticamente nació con la radio y sigue siendo uno de los más escuchados.

<b>Un medio que crece y se proyecta</b>

Estos 26 años encuentran a Radio Ko’eju en plena etapa de crecimiento técnico y humano, apostando por la modernización y la expansión de su alcance a través de su aplicación digital, que permite su sintonía desde diferentes puntos del país y del mundo.

La emisora, propiedad de la cooperativa local, mantiene una fuerte apuesta por la educación, el desarrollo social y la cultura, consolidándose como la resonancia del sentir ciudadano y un medio indispensable para la vida cotidiana de los santarroseños.