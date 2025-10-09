Video: hombre que golpeó a su expareja fue detenido y será imputado por violencia familiar en Concepción

El hecho ocurrió en la siesta de ayer en Mariscal Estigarribia casi Carlos Antonio López, en el centro de la ciudad de Concepción. Todo quedó registrado en el circuito cerrado de una estación de servicios que está ubicada en esa dirección.

De acuerdo a las imágenes, se ve a la víctima de 44 años, que caminaba por la calle Mariscal Estigarribia con dirección oeste a este y a su lado Benigno Ramón Lugo Ruiz, de 41 años.

En un momento dado el hombre le propina un golpe en el rostro, la mujer cae al suelo al ponerse de pie intenta correr, pero es nuevamente alcanzada por su expareja, quien le vuelve a lanzar un puñetazo en la cara. Unos metros después la vuelve a golpear y Gricelda nuevamente cae al suelo, en plena calle Mariscal Estigarribia.

La víctima presentó la denuncia en la comisaría 8ª del barrio San Antonio, fue llevada hasta el servicio de urgencias del hospital regional donde fue asistida. Según mencionó la agredida, Benigno Lugo Ruiz aparentemente estaba alcoholizado.

En tanto los agentes policiales iniciaron la búsqueda del agresor, finalmente lo pudieron ubicar en las calles Juan Bernardo Otaño y Mariscal López. Fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

El hombre cuenta con antecedentes por tentativa de robo agravado, año 2006, coacción grave, año 2021 y con prohibiciones de salida del país, de portar armas y consumir bebidas alcohólicas.

La fiscal Carolina Quevedo Lailla mencionó que en el transcurso de este jueves a Lugo Ruiz se le debe tomar su declaración indagatoria. Posterior a esa audiencia será imputado por violencia familiar y la agente fiscal solicitará, al juzgado de turno, la prisión del agresor de la mujer.