Víctimas de los Pagarés se movilizarán el lunes frente a la Corte Suprema de Justicia

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés convoca a una movilización Nacional este lunes 13 de octubre a partir de las 07:30 frente a la Corte Suprema de Justicia.

“Esta movilización está impulsada por las recientes acciones ilícitas detectadas en los juzgados de paz, específicamente la entrada irregular de expedientes”, expresa el comunicado emitido por la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés.

A renglón seguido apuntan: “Estas acciones, que cuentan con la aparente connivencia de uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, confirman nuestras denuncias sobre la inacción de la CSJ y la profunda infiltración de la mafia en el sistema judicial”.

Exigencias a las Autoridades

Acción inmediata de la CSJ: Exigimos a la Corte Suprema de Justicia que tome medidas inmediatas y efectivas para investigar y sancionar a los responsables de estas irregularidades, así como para garantizar la seguridad jurídica de las víctimas Aclaración de la situación: La CSJ debe aclarar públicamente el alcance de la participación de sus ministros en estas acciones ilícitas y tomar medidas para restaurar la confianza en la administración de justicia. Medidas del Congreso Nacional: Solicitamos al Congreso Nacional que tome medidas urgentes para abordar esta crisis y que inicie juicio político a los ministros de la CSJ que han incumplido con su rol de garantizar la justicia y la transparencia. Restauración del Estado de derecho: Exigimos a las autoridades nacionales que tomen medidas efectivas para restaurar la vigencia de un Estado democrático y republicano, que actualmente se encuentra amenazado por la mafia y la corrupción,

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés llama a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a exigir a las autoridades que cumplan con su deber de garantizar la justicia y la transparencia.

“No podemos permitir que la mafia y la corrupción sigan socavando nuestras instituciones y vulnerando los derechos de las víctimas”, concluye el texto.