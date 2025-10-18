Concepción: lluvia beneficia a la agricultura y ganadería, pero deja calles y rutas en deplorable estado

Según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el pluviómetro ubicado en el aeropuerto Carmelo Peralta, situado en la ciudad de Concepción, registró un total de 24,4 milímetros de lluvia hasta las 09:10 de este sábado.
Mientras tanto, en el aeropuerto municipal de Vallemi, distrito de San Lázaro - en el extremo norte del departamento de Concepción -, cayeron 20,5 milímetros de agua hasta las 11:00 de hoy.
Lea más: Sábado con ambiente fresco y probabilidad de lluvias
También se reportaron precipitaciones en otros distritos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Secuelas negativas
Si bien las lluvias dejan beneficios para la agricultura y la ganadería, las calles y rutas no pavimentadas han quedado en deplorable estado.
El barro y el agua acumulada en los pozos ubicados en las vías dificultan el tránsito normal de personas y vehículos.