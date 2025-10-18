Nacionales

Concepción: lluvia beneficia a la agricultura y ganadería, pero deja calles y rutas en deplorable estado

Las precipitaciones comenzaron anoche y continuaron durante la madrugada y la mañana de este sábado en la capital del primer departamento. El agua caída ha beneficiado al sector productivo. Sin embargo, ha dejado secuelas negativas en las calles y rutas no pavimentadas.

Por Aldo Rojas
18 de octubre de 2025 - 12:43
Las calles no pavimentadas de Concepción se encuentran llenas de agua y barro luego de las lluvias.

Según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el pluviómetro ubicado en el aeropuerto Carmelo Peralta, situado en la ciudad de Concepción, registró un total de 24,4 milímetros de lluvia hasta las 09:10 de este sábado.

Mientras tanto, en el aeropuerto municipal de Vallemi, distrito de San Lázaro - en el extremo norte del departamento de Concepción -, cayeron 20,5 milímetros de agua hasta las 11:00 de hoy.

También se reportaron precipitaciones en otros distritos.

Secuelas negativas

Si bien las lluvias dejan beneficios para la agricultura y la ganadería, las calles y rutas no pavimentadas han quedado en deplorable estado.

El barro y el agua acumulada en los pozos ubicados en las vías dificultan el tránsito normal de personas y vehículos.