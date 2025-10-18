Concepción: lluvia beneficia a la agricultura y ganadería, pero deja calles y rutas en deplorable estado

Las precipitaciones comenzaron anoche y continuaron durante la madrugada y la mañana de este sábado en la capital del primer departamento. El agua caída ha beneficiado al sector productivo. Sin embargo, ha dejado secuelas negativas en las calles y rutas no pavimentadas.