Se inicia la temporada de incendios e instan a evitar las quemas

Con la llegada de la temporada de incendios forestales, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) alerta a la ciudadanía sobre el alto riesgo de propagación de focos de fuego y llama a evitar cualquier tipo de quema. Actualmente, se combate un gran incendio en Bahía Negra, en la zona fronteriza.