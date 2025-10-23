Se inicia la temporada de incendios e instan a evitar las quemas

El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos, César Benítez, confirmó que ya se movilizaron tres vehículos forestales y 15 bomberos hacia el área de Chovoreca, para combatir el gran incendio que se registra cerca de la frontera.
Además, se prepara el despliegue aéreo de otros 20 efectivos, quienes se trasladarán este jueves para reforzar el combate al fuego. “Estamos ya comenzando la temporada de incendios y ahora mismo tenemos uno bien grande en Bahía Negra”, señaló.
Lea más: Video: bomberos controlan incendio en zona del aeropuerto Silvio Pettirossi
Benítez mencionó que el miércoles recibieron reportes de otro incendio primero en el predio del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, luego también en el km 98 de la ruta Transchaco, donde intervinieron compañías de Villa Hayes, Benjamín Aceval y Mariano Roque Alonso. “Estamos reforzando el llamado para esta temporada de incendios forestales con nuestro personal”, señaló.
Evitar quemas y actuar con responsabilidad
El capitán Benítez insistió en elevar el nivel de conciencia ciudadana y recordó que está prohibida la quema de basuras y pidió tener mucho cuidado, sobre todo en zonas urbanas o cercanas a viviendas, debido al riesgo de propagación.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Incendio en Bahía Negra está en aumento pese al combate frontal de bomberos y militares
Reiteró que cualquier quema controlada en zonas productivs debe realizarse solo con permiso, acompañamiento técnico y autorización de las instituciones pertinentes.
“Las quemas controladas en el campo se hacen únicamente con permiso y supervisión”, subrayó.