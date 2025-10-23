Video: investigan filmación donde se ve a mujeres armadas con machetes y pistola

En las imágenes que recorren en los celulares se puede escuchar que dos mujeres discuten, una de ellas tiene dos machetes y la otra uno. En un momento dado un hombre se acerca a ambas, la que tiene los dos machetes intenta agredir a la otra que se defiende con el machete que tenía en su mano izquierda.

En la filmación se ve a otra mujer que saca, aparentemente un arma de fuego, del bolsillo del abrigo que lleva puesto y coloca en su cintura. Luego el video, que fue filmado a través de un celular, ya se corta y se desconoce el final del hecho.

Lea más: Video: así cayeron “Cara de guerra” y “Chin chin” en la Chacarita

Según las informaciones este hecho habría ocurrido en una estación de servicios ubicada en la ciudad de Yby Yaú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la viralización del video se investiga el lugar y la fecha en que ocurrió, además se busca identificar a las personas que protagonizaron el hecho.