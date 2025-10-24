Fin e inicio de semana a pura pesca y diversión en Puerto Antequera

El distrito de Puerto Antequera, ubicada a unos 15 kilómetros de San Pedro de Ycuamandyyú, se alista para recibir a visitantes de distintos puntos del país, consolidándose como uno de los destinos turísticos del norte durante esta época del año.

Las actividades arranca esta mañana, con el recibimiento de los participantes, seguido del reconocimiento de la zona de pesca a las 10:00. Desde ese mismo día y hasta el domingo, la feria gastronómica y artesanal ofrecerá una gran variedad de platos típicos y productos locales a lo largo de la ribera.

Por la noche, a partir de las 20:30, el mirador de la ciudad será escenario del Festival “Pira Jeroky”, que contará con la actuación de artistas locales y departamentales. El acceso será libre y gratuito.

Mañana comenzará la jornada competitiva con la fiscalización de las embarcaciones a las 12:30, el inicio de la primera jornada de pesca a las 13:00, y la culminación a las 17:00. Por la noche, los visitantes podrán disfrutar de la Pesca Fest, con reconocidos artistas musicales y ambiente festivo junto al río Paraguay, también con acceso gratuito.

El domingo continuará la competencia desde las 8:00, con la segunda jornada de pesca y la posterior fiscalización y cierre a las 12:30. A las 13:30 se realizará el almuerzo y recepción de los competidores, culminando a las 14:30 con la premiación general y sorteos de obsequios.

Turismo, tradición y comunidad

La competencia de pesca, junto con la feria y los festivales artísticos, se ha convertido en una actividad emblemática de Puerto Antequera, atrayendo cada año a centenares de visitantes y fomentando el turismo interno, la economía local y la convivencia comunitaria.