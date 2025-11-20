Final de la Copa Sudamericana: así será el operativo de la PMT para ordenar el tránsito

Dentro del marco de la final de la Copa Sudamericana que se desarrollará en el Estadio Defensores del Chaco, este sábado 22 de noviembre, entre Lanús, de Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil, la Policía Municipal de Tránsito de Asunción (PMT) realiza un operativo de ordenamiento.

El inspector Daniel Cárdenas manifestó que el operativo de seguridad en el tránsito inició esta semana, experimentando gran movimiento, “mucho entusiasmo, mucha gente que está llegando y muchos extranjeros”.

“La Policía Municipal de Tránsito está desplegando su mayor potencial, todo el equipo PMT para el dirigido de tránsito y orientación a toda la gente, a los turistas, es una semana de puro servicio”, comentó.

Costanera zona Norte

Señaló que el operativo en la zona Norte de la Costanera inicia hoy, jueves, sobre la calle Río Ypané, que es la continuación de la calle 15 de Agosto, donde se encuentra “la rueda de la fortuna”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Final de la Copa Sudamericana: Migraciones aplicará sistema de trámites adelantados

Cobertura en zona del estadio

Manifestó que la otra zona de importante cobertura es en las inmediaciones del estadio Defensores del Chaco, en el área donde ya se encuentran los vallados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otras zonas de cobertura

Las otras zonas aledañas donde también son consideradas críticas son: inmediaciones del club Cerro Porteño, donde ya iniciaron los trabajos y vallados para el concierto de la cantante colombiana, Shakira, que se presentará en nuestro país el 28 y 29 de este mes.

También brindan cobertura en la zona de obras en la Costanera Norte, en su intersección con la avenida General Santos, unos 800 metros con dirección al Botánico. La obra se estima que durará 22 a 30 días.

“Las obras se van a hacer hasta hoy a la noche, viernes y sábado se va a suspender, se vuelve otra vez el domingo a la noche”, especificó.

Finalmente, dijo que la conclusión es que es una buena estrategia distribuir el tránsito vehicular de salida de Asunción.

“Estamos monitoreando el flujo vehicular que va ingresando en la Costanera. Entonces, cuando se está cargando mucho, se está llenando, bloqueamos Montevideo. Ese bloqueo se puede dar en el lapso de 17:00 a 20:00, y luego volvemos a habilitar. De esa forma, distribuimos el flujo vehicular”, explicó.