Concierto de fin de año instaló ambiente navideño en Pilar

La Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) llevó a cabo su concierto de fin de año en el nuevo anfiteatro al aire libre del campus universitario, ubicado en el barrio Ytororó, sector FCTA.

Lea más: Gestión del turismo nueva carrera habilitada en la UNP

La actividad contó con la participación de alumnos del Conservatorio de Música “Sofía Mendoza” y reunió a familias, autoridades y miembros de la comunidad educativa.

Durante la velada, los estudiantes interpretaron villancicos y obras alusivas a la Navidad, generando un ambiente festivo y emotivo en el marco del cierre del año académico.

El Ensamble Orquestal y el Coro Polifónico del Conservatorio, dependientes de la FCTA, ofrecieron un repertorio de estilo barroco, que incluyó March from Scipio de Georg Friedrich Händel, bajo la dirección del maestro invitado Gustavo Gargiulo, especialista en música antigua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, se presentó el Coro de Niñas y Niños del proyecto de extensión “Coros Infantiles Comunitarios”, junto al “Grupo Vocal Pilares” como invitado especial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Interpretaron canciones como Dos trocitos de madera de Maneco Galeano, El burrito sabanero, Que canten los niños de José Luis Perales y Y voy cantando de Jazmín Sanabria (Jazmín del Paraguay), entre otras, logrando una cálida respuesta del público.

La preparación del coro infantil estuvo a cargo de la profesora Lucía Daniel, quien trabajó en la formación vocal de los niños. La destacada presentación motivó una ovación de pie por parte de los asistentes.

La profesora Virginia Aquino resaltó la importancia de este tipo de actividades dentro de la formación integral de los estudiantes.

Explicó que la práctica orquestal forma parte del plan de estudios y contempla cuatro horas semanales durante todo el año, con repertorios que abarcan tanto música clásica como popular paraguaya.

Señaló además que estas presentaciones públicas funcionan como instancias de evaluación y fortalecen la experiencia artística de los alumnos.

Finalmente, Aquino destacó el entusiasmo y el talento de los estudiantes de Ñeembucú, provenientes de distintos distritos del departamento, subrayando el amor natural por la cultura y la música que se manifiesta en cada presentación, así como el crecimiento de egresados que ya comienzan a formar sus propios grupos musicales.