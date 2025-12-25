Imputan por presunto abuso de niña en oficina municipal

El fiscal Leonardi Guerrero formuló imputación por el hecho punible de abuso sexual en niños contra Leoncio Ríos Fernández, de 60 años. El mismo, según los datos del escrito fiscal, se desempeña como jefe operativo de la Dirección del Plan Franja Costera de la Municipalidad de Asunción. La víctima, cuando iniciaron los actos en 2022 tenía 12 años, y él la tenía haciendo labores de limpieza en su oficina ubicada en la Costanera de Asunción.

El juzgado penal de garantías a cargo es el de Clara Ruíz Díaz.

El agente del Ministerio Público hace constar en su escrito que, los hechos que son objeto de investigación actualmente, ocurrieron desde el año 2022. Es así que, el mismo al tener un cargo de director, es jefe de la madre y hermanos de la víctima, que hoy en día tiene 15 años.

En ese contexto, Ríos Fernández había manifestado a la madre que quería que su hija se encargara de la limpieza de sus oficinas y a cambio de ello, él se encargaría de pagarle por esa labor. Sin embargo, y según lo que había relatado la víctima ante la Fiscalía, desde el primer día que realizó la limpieza Ríos se le habría insinuado.

Los actos de Ríos no eran solamente insinuaciones, sino que luego se convirtieron en acoso hasta pasar a los manoseos en sus partes íntimas. Este tipo de conductas, siempre según la imputación, se repitieron en reiteradas ocasiones y de forma sistemática incluso durante el año 2023.

Abusos de director a niña siguieron hasta el 2025

En la imputación se relata que, Leoncio Ríos también habría forzado, en reiteradas ocasiones, a la niña a que se quedara a solas con él, en su oficina, y aprovechándose de ello, la habría besado contra su voluntad. Esto se habría registrado en el 2023.

En junio de 2024, la víctima estaba cocinando en las instalaciones de la Dirección municipal, cuando Ríos la habría forzado a ingresar a su oficina para luego, cerrar la puerta bajo llave. En esa oportunidad, Ríos empleó la fuerza para manosearle el cuerpo a la niña, que luego de forcejear logró zafar del hombre. Tras esto, la misma llegó a su domicilio y le dijo a su madre que de la tristeza que sentía, se habría cortado las muñecas y el brazo intentando quitarse la vida.

En julio del 2025, Leoncio Ríos habría manoseado nuevamente a la víctima y también la habría forzado a que lo toque a él. Esto se habría repetido el 28 de agosto del 2025, lo que motivó a que la menor volviera a cortarse las muñecas, con la intención de acabar con su vida. siempre según la imputación.

El 9 de setiembre del 2025, en la Dirección de la Franja Costera, a la mañana, Leoncio Ríos de nuevo la introdujo a su oficina a la fuerza, donde intentó manosearla nuevamente. Sin embargo, la menor de edad logró zafarse y tras empujarlo, salió corriendo de la oficina.

Todo lo que había padecido la niña en manos del ahora imputado, provocó que se sintiera mal en el colegio, donde informó a la docente de la situación, lo que estaba ocurriendo, por lo que las autoridades de la institución activaron protocolo del Ministerio de Educación y pusieron en conocimiento del hecho a la Fiscalía.