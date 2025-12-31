Tobatí: naturaleza, artesanía y propuestas ideales para aprovechar el feriado

El Castillo Caballero Templario, ubicado en el kilómetro 65 de la ruta PY02, a unos 100 metros del mirador Virgen del Camino, se posiciona como uno de los principales atractivos turísticos de la zona. El lugar cuenta con una rica vegetación, senderos naturales y un entorno que transmite tranquilidad, convirtiéndose en un espacio propicio para el descanso y la conexión con la naturaleza durante los días feriados.

El acceso al sitio tiene un costo de Gs. 25.000 por persona, mientras que los niños menores de 12 años no abonan entrada, lo que permite que familias enteras puedan disfrutar del paseo sin un gasto elevado. Visitantes destacan el ambiente seguro y la posibilidad de recorrer el sitio con calma, sacar fotografías y compartir momentos al aire libre.

Mirador Virgen del Camino

A pocos metros del castillo se encuentra el mirador Virgen del Camino, otro punto muy visitado por los turistas y peregrinos, desde donde se puede apreciar una vista panorámica de la ciudad y sus alrededores. Muchos visitantes aprovechan el recorrido para conocer ambos espacios en una sola jornada.

Además de sus atractivos naturales, Tobatí es reconocida a nivel nacional como la “Villa Artesanal”, título que se ganó gracias a la creatividad y dedicación de sus habitantes.

La ciudad está ubicada a 84 kilómetros de Asunción, lo que la convierte en un destino accesible para hacer escapadas cortas durante feriados y fines de semana largos.

La localidad es considerada la capital paraguaya de la artesanía, ya que uno de los principales ingresos de la población proviene del trabajo artesanal. Gran parte de los pobladores se dedica a la alfarería, la fabricación de ladrillos y la elaboración de imágenes de santos, actividades que se mantienen vivas de generación en generación.

En el centro de la ciudad, en la zona de Virgen del Camino, los turistas pueden visitar una Galería de Arte, donde se exhibe de forma permanente y comercializan diversos productos artesanales, como tallados en madera, imágenes religiosas, termos, guampas y artículos para el hogar.

Los precios de los recuerditos, como llaveros personalizados, están desde Gs. 10.000 y Gs. 20.000, mientras que las imágenes de santos se encuentran a partir de Gs. 150.000 hasta Gs. 200.000, dependiendo del tamaño y el diseño.

“Recibimos turistas todos los días y quienes vienen a recorrer el mirador Virgen del Camino pasan directamente por la galería para llevarse sus recuerditos”, resaltó Cristian Areco, encargado del lugar. Agregó que el espacio está abierto de lunes a domingo, de 7:00 a 17:00, y que durante los feriados suele registrarse un importante movimiento de visitantes.

