Senepa impulsa minga ambiental en Cordillera para frenar casos sospechosos de dengue

El jefe regional del Senepa, Pablo Cáceres, explicó que las tareas se concentran actualmente en los distritos de Caacupé y Emboscada, donde se realizan rastrillajes casa por casa para detectar y eliminar posibles focos de cría. Además, se ejecutan trabajos de rociado con máquinas livianas tipo moto mochila, así como con equipos pesados en zonas más amplias.
Cáceres detalló que actualmente cuentan con fichas de casos sospechosos remitidas por la Tercera Región Sanitaria, lo que permite focalizar las intervenciones. Según indicó, los casos bajo vigilancia se registran en Caacupé, Emboscada, Arroyos y Esteros, Eusebio Ayala, Piribebuy y Altos.
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Se espera que el clima mejore
El responsable regional adelantó que, esta semana una vez que mejoren las condiciones climáticas, se intensificarán las mingas ambientales en Emboscada, atendiendo a su cercanía con la ciudad de Limpio, donde se reporta un aumento de casos de dengue.
En ese contexto, subrayó la importancia de reforzar también los trabajos en los barrios para evitar la expansión.
Finalmente Pablo Cáceres instó a la ciudadanía a colaborar eliminando recipientes con agua estancada en sus viviendas y alrededores, recordando que la prevención es clave para cortar el ciclo de reproducción del mosquito.
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