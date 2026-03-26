Caacupé: emprendedoras harán feria con productos frescos y artesanales por Semana Santa

La actividad tendrá lugar sobre la calle Capitán Caballero, entre General Roa y la ruta PY02, con el acompañamiento de la Municipalidad, y reunirá a productoras y vendedoras locales que buscan fortalecer la economía familiar y dar mayor visibilidad a sus trabajos.

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán acceder a frutas y verduras de estación, carnes y otros productos frescos, además de leche, suero y quesos elaborados de manera artesanal.

Asimismo, estarán disponibles ropas, plantas frutales, orquídeas y una diversidad de artículos hechos a mano, ideales para quienes buscan opciones accesibles y de producción local.

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Alternativa de compra directa

La feria se presenta como una alternativa para la compra directa, sin intermediarios, lo que permite a las emprendedoras ofrecer precios competitivos, al tiempo de generar ingresos que impactan de manera positiva en sus hogares. Además, constituye un espacio de encuentro comunitario donde se promueve el consumo responsable y el apoyo a la producción nacional.

En el contexto de la Semana Santa, la actividad también busca acompañar una de las épocas de mayor movimiento comercial, en la que muchas familias adquieren productos frescos para la preparación de alimentos tradicionales. En ese sentido, los organizadores destacan la importancia de fomentar estos espacios que combinan tradición, trabajo y desarrollo local.

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La iniciativa cuenta con el respaldo de la Municipalidad, que acompaña la organización con el objetivo de impulsar a las mujeres emprendedoras y dinamizar la economía en la ciudad.

Desde la organización invitan a la ciudadanía a acercarse, recorrer los distintos puestos y aprovechar la variedad de productos disponibles, resaltando el valor del trabajo de las mujeres y su aporte al crecimiento de la comunidad.

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