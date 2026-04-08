Caso Dakovo: justicia brasileña absolvió a cuatro militares paraguayos

Cuatro militares paraguayos que terminaron procesados en el marco de una causa por tráfico internacional de armas fueron absueltos por la justicia brasileña más de dos años después de la ejecución de la Operación Dakovo, que a finales de 2023 y mediante un procedimiento conjunto en Paraguay, Brasil y Estados Unidos, reveló un esquema que facilitaba la entrega de armas a peligrosas facciones criminales.

Los beneficiados por el fallo de la justicia brasileña son:

Coronel Bienvenido Santiago Fretes González, exjefe del Registro Nacional de Armas de la Dirección de Material Bélico

General José Antonio Orué, exdirector de la Dirección de Material Bélico

Tte 1° de Justicia Militar Cinthia María Turró Braga, exasesora jurídica del Registro Nacional de Armas

Capitana Josefina Cuevas, exjefa de División de Importación de Dimabel

Todos ellos permanecen detenidos en la cárcel militar de Viñas Cué hace dos años y cuatro meses.

El abogado Bernardo Villalba, quien ejerce la representación legal del General Orué y el Coronel Fretes, explicó que se hizo un juicio en primera instancia que terminó con la condena. Dicha resolución fue apelada y derivada al Tribunal Regional Federal que, en una audiencia pública, decidió por voto unánime absolver a los uniformados paraguayos.

El profesional relató parte de lo resuelto por el tribunal remarcando que el proceso estaba enmarcado en el tráfico de armas; sin embargo, se pudo probar que la importación se realizó dentro del marco legal.

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“Acá hay pruebas de que estas armas fueron importadas legítimamente de origen e ingresaron legítimamente a Paraguay. Estas armas fueron revisadas, marcadas y controladas por todas las autoridades y finalmente entregadas de forma legítima al importador”, dijo.

Villalba señaló que los uniformados no pudieron tener conocimiento de qué quería hacer el importador con las armas. En ese sentido, remarcó que no se pudo demostrar su participación en la asociación criminal y en el tráfico, por lo que se tomó la decisión unánime de absolverlos y devolverles la libertad de forma inmediata.

¿La causa seguirá en Paraguay?

El abogado Bernardo Villalba que en nuestro país hay un proceso penal abierto en vías de juicio oral y en ese sentido informó que solicitarán una revisión de medidas teniendo en cuenta que ya tienen compurgada la pena mínima. Recordó que el juez Osmar Legal había concedido la extradición de los procesados al Brasil; sin embargo ante la sentencia absolutoria en Brasil, todo el proceso debe quedar anulado, según dijo.

Otro militar ligado al proceso, pero cuya causa no fue a Brasil es el General Arturo González, excomandante de la Fuerza Aérea, quien -según el entender de Villalba- también podría ser beneficiado por la decisión de la justicia brasileña.

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“Al reconocer la justicia brasileña la inexistencia del tráfico internacional de armas en la conducta de los militares paraguayos y la inexistencia de la formación de una organización criminal de los militares paraguayos con los que eventualmente pudieron haber llevado las armas al Brasil, entonces creo que en el juicio dentro de Paraguay todos pueden ser absueltos”, concluyó.

Operación Dakovo

La Operación Dakovo fue un operativo conjunto entre las autoridades de Brasil y Paraguay que desmanteló una red de tráfico de armas que operaba en la región. La investigación comenzó en 2020 y reveló que la empresa International Auto Supply (IAS), con sede en Asunción, importaba armas de Europa y las vendía a grupos criminales brasileños, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

El empresario argentino Diego Dirisio, propietario de IAS habría movido alrededor de 43.000 armas en tres años, generando unos 240 millones de dólares. Recientemente, la justicia argentina le otorgó la libertad ambulatoria bajo caución de 10 millones de pesos argentinos, con la condición de que no salga del país.