Incorporan 16 nuevos especialistas al sistema de salud pública en Amambay

Un total de 16 especialistas fueron incorporados al plantel de profesionales de blanco en la ciudad de Pedro Juan Caballero; cinco de ellos atenderán en el servicio de consultorio externo que funciona en el Centro de Especialidades Juan Pablo II del barrio Obrero de esta ciudad, según informó la doctora Kelly Amarilla, directora de dicha institución.

Los otros once serán distribuidos en diversas áreas del Hospital Regional de esta capital departamental. Las áreas en las que fueron incorporados especialistas son Medicina Familiar (4), dos en traumatología y ortopedia; dos pediatras; dos en medicina interna, además de un profesional en las áreas de Urología, Cirugía General, Cirugía Oncológica, Cirugía de Trauma, Cardiología para adultos y Emergentología. “Servirá para fortalecer la atención y calidad”, señalaron desde la región sanitaria.

¿Cómo impactará en la práctica?

La doctora Kelly Amarilla, jefa del servicio de consultorio que funciona en el Centro de Especialidades Juan Pablo II, destacó la importancia de contar con los nuevos especialistas. “Por ejemplo, con el nuevo especialista en cardiología, serán 80 nuevos pacientes por semana que podrán ser atendidos y así en las otras especialidades”, expresó.

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Urge contratar profesionales en tres especialidades

Varios potenciales usuarios del sistema de salud pública en Pedro Juan Caballero, han manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de contar con algunas especialidades con mucha demanda, como Oftalmología, Neurología y Dermatología. Se espera que las autoridades políticas y sanitarias realicen las gestiones suficientes para contar con los especialistas en dichas áreas.