Se busca a hombre de 47 años reportado como desaparecido en Asunción

El Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, bajo el sistema de Alerta MAFE, ha emitido un pedido urgente de colaboración a la ciudadanía para dar con el paradero de Starsky del Rosario Pérez Jara, de 47 años.

De acuerdo con los datos brindados por las autoridades, Pérez Jara fue visto por última vez en la madrugada del día de ayer, 8 de junio, aproximadamente a las 05:00.

La última ubicación registrada corresponde a su domicilio, situado sobre la calle Guillermo Arias N° 975 casi Testanova, en el barrio San Antonio de la ciudad de Asunción.

Su hermana, Laura Pérez, explicó que es una persona con necesidades especiales, que no sabe leer ni escribir y que requiere un tratamiento médico riguroso.

Lea más: A un año de la tragedia de María Fernanda, estos son los avances de la ley que lleva su nombre

“Él toma de tres a cuatro medicamentos al día. Lo que más nos preocupa es que está hace más de 24 horas sin sus medicaciones”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al momento de su desaparición, el hombre vestía un pantalón tipo jeans, remera de color verde oscuro, campera de color marrón y calzado tipo zapatón. Respecto a sus características físicas, se informa que posee una contextura delgada, estatura alta y cutis trigueño.

Las autoridades instan a las personas que cuenten con información relevante sobre su paradero a comunicarse de manera inmediata a través de las siguientes vías: línea directa (0986) 760-083 o servicios de emergencia 911.