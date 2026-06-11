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11 de junio de 2026 a la - 18:09

Falleció el destacado profesor y escritor Miguel Ángel Fernández

Hombre sonriente con cabello oscuro y camisa clara frente a estantería llena de libros en ambiente de biblioteca.
La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción lamenta el fallecimiento del Lic. Miguel Fernández.

Este jueves se produjo el fallecimiento de Miguel Ángel Fernández, quien dejó una profunda huella como docente de Filosofía y Periodismo en la Universidad Nacional de Asunción. Además, fue poeta y crítico de arte.

Por ABC Color

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del profesor licenciado Miguel Ángel Fernández, con una trayectoria en la docencia universitaria. La noticia fue comunicada oficialmente por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (FFUNA).

A través de una nota firmada por el decano de la institución, Ricardo Pavetti, la comunidad educativa de dicha casa de estudios expresó su profundo pesar y extendió sus condolencias a los familiares y allegados del querido educador, quien formó a numerosas generaciones de profesionales.

Una vida dedicada al pensamiento y la docencia

El profesor Miguel Ángel Fernández, nacido el 29 de septiembre de 1938, se autodescribía con total naturalidad como poeta, crítico literario y de arte, además de su faceta central como profesor universitario. Su paso por las aulas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) dejó una marca en el pensamiento crítico paraguayo.

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Durante décadas, Fernández se desempeñó como docente en cátedras en las carreras de Filosofía y de Ciencias de la Comunicación (Periodismo). Sus alumnos y colegas lo recuerdan como un docente apasionado.

Documento formal con encabezado de la universidad y texto de condolencias por el fallecimiento del profesor Fernández.
La Facultad de Filosofía de la U.N.A. participa del luto por la muerte del profesor Miguel Fernández.