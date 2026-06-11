Falleció el destacado profesor y escritor Miguel Ángel Fernández

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del profesor licenciado Miguel Ángel Fernández, con una trayectoria en la docencia universitaria. La noticia fue comunicada oficialmente por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (FFUNA).

A través de una nota firmada por el decano de la institución, Ricardo Pavetti, la comunidad educativa de dicha casa de estudios expresó su profundo pesar y extendió sus condolencias a los familiares y allegados del querido educador, quien formó a numerosas generaciones de profesionales.

Una vida dedicada al pensamiento y la docencia

El profesor Miguel Ángel Fernández, nacido el 29 de septiembre de 1938, se autodescribía con total naturalidad como poeta, crítico literario y de arte, además de su faceta central como profesor universitario. Su paso por las aulas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) dejó una marca en el pensamiento crítico paraguayo.

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Durante décadas, Fernández se desempeñó como docente en cátedras en las carreras de Filosofía y de Ciencias de la Comunicación (Periodismo). Sus alumnos y colegas lo recuerdan como un docente apasionado.