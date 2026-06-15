Feria de empleos: sepa las 400 vacancias que ofrecerán en Encarnación

Este miércoles 17 de junio se realizará en Encarnación una feria de empleos organizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), en el marco del programa Emplea Py. Se ofertarán más de 400 vacancias vinculadas al desarrollo del Mundial de Rally, que se disputará en Itapúa entre el 27 y el 30 de agosto del corriente año.

La actividad será desarrollada desde las 7:00 hasta las 17:00 en el local de Turista Róga de Encarnación, ubicada en la Costanera Padre Bolik y la ruta PY01.

Los organizadores destacan el requerimiento de perfiles técnicos y operativos. Por citar algunos, estarán disponibles cargos de administrador; asesor de ventas; auxiliares administrativos, contables, de depósito y de logística; atención al cliente; ayudante de carnicería; chofer; cajero; guardia de seguridad; personal de limpieza; panadero, entre otros.

Estiman que son alrededor de 50 perfiles laborales los que serán requeridos en esta feria de empleos. El año pasado, el evento mundial requirió un aumento sustancial en la demanda de mano de obra, principalmente en el área de servicios.

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Empleos temporales

En el año 2025, para el evento del Mundial de Rally, se ofertaron 314 puestos vacantes. En esa ocasión hubo más de 700 inscriptos, la mayoría de ellos jóvenes. Esto denotó una necesidad de empleo que supera la oferta del mercado.

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Además, la situación del evento es ocasional, es decir, la mayoría de los cargos no serán necesarios una vez terminado el evento mundial.

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desocupación del primer trimestre del año 2026 superó la registrada en el último trimestre de 2025. Pasó de 3,6 % a 5,3%.

Este registro es superior en mujeres, con 6,2%, y en hombres, con 4,6%.

En el año 2025, el empleo informal alcanzó el 60,1% de todos los trabajadores, mientras que en Itapúa sería del 67,9%, según los reportes del INE. Esto evidencia una gran brecha entre la necesidad de empleo y las ofertas de trabajos formalizados.