Productores salvaron sus cultivos y esquivaron pérdidas por las heladas en Paraguarí

Los productores lograron resguardar sus cultivos mediante la implementación de distintas técnicas destinadas a generar calor y reducir el impacto de las heladas. Solo algunas plantas de zapallo sufrieron afectaciones en sus hojas, mientras que los frutos en desarrollo no resultaron perjudicados, según los productores.

Los gerentes técnicos del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA) de Ybycuí y Paraguarí, ingenieros Ariel Silva y Adrián Jara, coincidieron en señalar que hasta el momento no se reportan daños en cultivos de tomate y locote. Indicaron además que los productores fueron instruidos sobre las diferentes medidas que deben implementar ante la ola de frío que afecta al país.

En ese sentido, Silva explicó que aquellos productores con mayores posibilidades económicas protegieron sus plantaciones con mantillas térmicas, mientras que otros recurrieron a sistemas de riego. También hubo quienes realizaron fogatas en las cabeceras de las parcelas para mitigar los efectos de la helada registrada ayer en esta zona del país.

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Mezcla de caña con agua salva cultivo de tomate y locote

Por su parte, el productor de la compañía Matachí, Gerardo González, comentó que en el cultivo de zapallo se vieron afectadas algunas hojas, pero no los frutos. Explicó que el abundante follaje ayudó a proteger la producción y que la humedad existente en el suelo, producto de las recientes lluvias registradas en la región, contribuyó a amortiguar los efectos de la helada.

González señaló además que logró proteger sus cultivos de locote y tomate mediante una técnica consistente en mezclar en medio litro de caña blanca fuerte un total 20 litros de agua.

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Agregó que con esta preparación realizó pulverizaciones ayer durante la madrugada, logrando preservar sus plantaciones de los efectos del frío.

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Se capacitan sobre el fenómeno El Niño

El ingeniero Silva informó que desde hoy participan en una jornada de capacitación organizada por la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), en San Lorenzo, sobre las “Acciones preventivas para el sector agropecuario frente al fenómeno El Niño”, que podría afectar al país en los próximos meses.

Indicó que las orientaciones y recomendaciones que surjan de este encuentro serán transmitidas posteriormente a los productores, con el objetivo de que puedan prepararse adecuadamente ante las condiciones climáticas pronosticadas.

De la actividad participan el viceministro de Agricultura, ingeniero agrónomo Juan Molinas; el director de la DEAg, ingeniero Esquicio Meza; además de coordinadores institucionales, jefes de departamento y gerentes regionales.