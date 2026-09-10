Hombre muere calcinado tras incendio de su vivienda en Caazapá.

El fallecido fue identificado como Jorge Báez Cabañas, paraguayo, soltero, de 66 años, quien residía en la vivienda donde ocurrió el incendio. El siniestro se registró durante esta madrugada, en una vivienda construida principalmente de madera y con techo de chapa de zinc, ubicada en la compañía San Pedro Mi, distrito de Caazapá.

De acuerdo con el informe policial remitido al Ministerio Público, el incendio se habría producido alrededor de las 04:00, aunque las circunstancias exactas en que se inició el fuego todavía son objeto de investigación.

La Policía Nacional tomó conocimiento del hecho aproximadamente a las 05:30, luego de recibir una llamada telefónica de un ciudadano identificado como Aníbal Báez Galeano, quien alertó sobre el incendio de la vivienda. Agentes de la Comisaría N° 12 Santa Teresita se trasladaron hasta el lugar para verificar la denuncia. Al llegar, encontraron el inmueble completamente consumido por las llamas.

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En el interior de la vivienda fue localizado el cuerpo sin vida de Báez Cabañas, quien habría muerto calcinado como consecuencia del incendio. Los intervinientes constataron que la estructura había sido prácticamente destruida en su totalidad. Bomberos Voluntarios de Caazapá también acudieron al sitio para controlar la situación y realizaron las tareas de enfriamiento del inmueble, a fin de evitar que se produjera una reactivación del fuego.

Posteriormente se constituyeron en el lugar agentes de Criminalística de la Policía Nacional, quienes realizaron las primeras verificaciones para determinar el posible origen y las circunstancias del incendio. El procedimiento también contó con la presencia del agente fiscal de la Unidad Penal N° 2 de Caazapá, Carlos Germán Ramírez, y del médico forense Marcos Cristaldo.

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Según la información consignada en el informe policial, una de las hipótesis preliminares apunta a que el incendio se habría iniciado a raíz de la quema de una colilla de cigarrillo. No obstante, esta posibilidad todavía no fue confirmada oficialmente. La presunción deberá ser contrastada con los resultados de las diligencias realizadas por Criminalística y con las demás averiguaciones dispuestas por el Ministerio Público.

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La precariedad de la vivienda, construida de madera y cubierta con chapa, habría favorecido la rápida propagación de las llamas, aunque este aspecto también forma parte de las verificaciones que realizan los investigadores.

Por disposición fiscal, el cuerpo de la víctima fue trasladado inicialmente hasta la morgue del Hospital Regional de Caazapá y posteriormente derivado a la Morgue Judicial de Asunción. El traslado fue dispuesto con el objetivo de realizar el reconocimiento correspondiente y establecer mediante estudios forenses la causa exacta de la muerte. Se aguarda el resultado de la autopsia y de las pericias para esclarecer completamente el caso.