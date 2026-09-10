Parque Caballero: inspeccionan obras de US$ 100 millones

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, visitó los avances de las obras de revitalización del Parque General Bernardino Caballero, en Asunción. Sin embargo, llama la atención los pocos registros fotográficos o evidencias visuales que muestren los avances físicos de los trabajos que se realizan en el predio.

Cabe resaltar que, este proyecto busca la recuperación integral de este espacio emblemático en el marco del Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción.

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Las intervenciones contempladas abarcan áreas culturales, deportivas, recreativas y ambientales, incluyendo la restauración de pórticos históricos, la readecuación de la antigua piscina olímpica en un anfiteatro, la renovación de canchas y la reestructuración de caminos e iluminación.

Obras de revitalización del Parque Caballero tienen un financiamiento de US$ 100 millones

Cabe recordar que, las obras del Parque Caballero iniciaron en julio pasado y forman parte de un plan global para la revitalización del centro capitalino financiado con recursos públicos e internacionales que superan los US$ 100 millones.

Dado el elevado presupuesto invertido, la falta de más datos sobre la transformación del parque genera interrogantes del porcentaje de ejecución real del proyecto hasta la fecha.