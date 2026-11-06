Crisis de Ueno Bank: Psicólogos alertan sobre el impacto en la salud mental

La reciente intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), motivada por una alarmante caída en sus índices de solvencia y graves irregularidades administrativas, ha desatado una crisis de proporciones históricas en Paraguay.

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El impacto de lo que está ocurriendo esta semana en el país ha golpeado de forma cruda en el estado de ánimo de la sociedad. En este escenario, la Sociedad Paraguaya de Psicología (SPPs) emitió un contundente pronunciamiento en el que pone sobre la mesa una verdad preocupante, asegurando que la angustia colectiva generada por la incertidumbre económica puede tener un impacto grave en la salud mental.

Intervención de Ueno Bank: el impacto del dinero congelado y fondos del IPS

Para comprender la magnitud del pronunciamiento de la Sociedad, se debe resaltar el delicado momento político, económico y social que atraviesa el Paraguay en estos momentos. La intervención de la entidad bancaria —que administraba millones de cuentas y concentraba importantes volúmenes de depósitos, incluyendo fondos públicos y previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS)— paralizó el acceso de los ciudadanos al fruto de su trabajo.

En un país donde gran parte de la población opera bajo la economía informal o sobrevive al día con ingresos ajustados, la retención repentina del dinero cotidiano se traduce inmediatamente en la imposibilidad de cubrir necesidades tan elementales como la alimentación y los medicamentos.

Crisis de Ueno Bank: psicólogos alertan sobre angustia, insomnio y desamparo

La Sociedad Paraguaya de Psicología recuerda que, de acuerdo con la Ley N° 7.018/2022, la salud mental está intrínsecamente determinada por componentes socioeconómicos. Cuando una persona se enfrenta de la noche a la mañana a la incertidumbre sobre el destino de sus ahorros, los efectos psicológicos no tardan en aflorar.

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Desde la Sociedad resaltan que la falta de recursos económicos combinada con la espera en la comunicación oficial actúa como un factor directo de daño psíquico. Indican que actualmente la angustia, el insomnio, la desesperanza y la sensación de total desamparo se extienden por hogares de todo el país.

Como bien advierte el gremio de psicólogos, la crisis económica desatada por Ueno Bank profundiza brechas y golpea con mayor crueldad a los sectores más vulnerables, aquellos que no poseen un reaseguro económico para amortiguar el golpe de una suspensión bancaria.

Recomendaciones de la Sociedad de Psicología ante el bloqueo en Ueno Bank

Ante este panorama crítico, la Sociedad Paraguaya de Psicología, emitió directrices fundamentales que interpelan tanto a las autoridades como a la ciudadanía:

Cumplimiento y transparencia: Se exige al Estado y a los organismos competentes cumplir rigurosamente con los plazos anunciados para la devolución de fondos y transparentar cada etapa del proceso mediante información clara y accesible para toda la población.

Contención y solidaridad: El pronunciamiento invita a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a priorizar la difusión de información verificada, evitando sembrar el pánico o caer en la revictimización de quienes ya sufren las consecuencias del bloqueo financiero.

Organización pacífica y redes de apoyo: La SPPs valida el derecho ciudadano a la protesta y a la expresión pacífica, señalando que la acción colectiva es una herramienta eficaz para contrarrestar el aislamiento y la impotencia. Asimismo, recomienda apelar a las redes familiares y comunitarias, advirtiendo severamente contra los préstamos informales o abusivos y las falsas promesas de recuperación milagrosa de fondos.

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La Sociedad resalta finalmente, que la crisis desatada debido a la caída de Ueno Bank ha demostrado, de la manera más dolorosa, que cada decisión institucional, cada omisión en los controles y cada retraso administrativo tienen un rostro humano e incidencia directa en la salud mental de la ciudadanía.