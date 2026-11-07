ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 15:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Polideportivo
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 15:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Nacionales
07 de noviembre de 2026 - 15:09

Alliana define su gabinete: Walter Gutiérrez continuará en el Ministerio de la Niñez

Walter Gutiérrez agradece a Alliana tras confirmarse su continuidad en el Ministerio de la Niñez.
Presidente de la República, Pedro Alliana (d), al lado de Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez.Gentileza

Walter Gutiérrez continuará como ministro de la Niñez y la Adolescencia en la administración de Pedro Alliana. Tras confirmarse su permanencia, el funcionario publicó un mensaje de agradecimiento al nuevo presidente. Estos fueron sus dichos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La jornada de este sábado estuvo marcada por una intensa agenda presidencial de Pedro Alliana, quien asumió la titularidad del Poder Ejecutivo tras la destitución de Santiago Peña. Entre sus primeras actividades, el nuevo mandatario convocó a integrantes del gabinete anterior para definir quiénes continuarán en sus respectivos cargos y cuáles serán los cambios dentro de su equipo de Gobierno.

En ese contexto, Walter Gutiérrez, quien se desempeñaba como ministro de la Niñez y la Adolescencia durante la administración de Peña, confirmó su continuidad al frente de la institución y agradeció públicamente al recién asumido presidente por la confianza depositada en él.

Lea más: Pedro Alliana: la sombra de “nepobabys”, manejo discrecional en EBY y polémicas aeronaves

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Gutiérrez expresó su agradecimiento a Alliana y manifestó su compromiso de seguir trabajando desde la cartera estatal. “Agradezco al Presidente de la República, Pedro Alliana, por la confianza para continuar como ministro de la Niñez y la Adolescencia, al servicio de nuestro país”, escribió.

Gutiérrez promete reforzar su gestión

En su mensaje, el ministro de la Niñez también manifestó su confianza en la nueva administración y sostuvo que el liderazgo de Alliana permitirá impulsar acciones orientadas al bienestar de la población paraguaya.

“Estoy convencido de que, con responsabilidad y compromiso, su liderazgo al frente del Paraguay seguirá impulsando el bienestar de todo nuestro pueblo”, expresó el secretario de Estado.

Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay que muestra al ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez.
Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay que muestra al ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez.

Finalmente, Gutiérrez aseguró que asume esta nueva etapa con el compromiso de incrementar los esfuerzos, acercar los servicios del Estado a quienes más los necesitan y mantener una presencia activa en las comunidades. “Asumo este desafío renovando la promesa de incrementar los esfuerzos, acercar los servicios del Estado a quienes más los necesitan y, sobre todo, estar en territorio, cerca de la gente”, concluyó.

Lea más: El cartismo hoy no tiene candidato y Baruja tiene el estigma del gobierno peñista, dice Varela

Alliana inició su agenda con reuniones ministeriales

El nuevo jefe de Estado llegó al Palacio de López poco después de las 6:00 de este sábado para iniciar su primera jornada de trabajo como mandatario.

Uno de los primeros encuentros fue con el ministro de Salud Pública, Isaías Fretes, con quien conversó sobre las principales necesidades del sistema sanitario, especialmente la compra y el abastecimiento de medicamentos en los hospitales. Con esta reunión, Alliana confirmó que Fretes continuará al frente de dicha cartera.

Isaías Ricardo Fretes con traje oscuro y cuaderno, mientras Pedro Alliana, con cabello canoso y camisa clara, escucha atentamente en un ambiente formal.
Isaías Ricardo Fretes y Pedro Alliana conversan en un despacho gubernamental sobre la crisis sanitaria.

También fueron convocados los ministros Rubén Ramírez Lezcano, de Relaciones Exteriores; Óscar Lovera, de Economía y Finanzas; Marco Riquelme, de Industria y Comercio; Rolando de Barros, de Ambiente; Tadeo Rojas, de Desarrollo Social; y Juan Carlos Baruja, de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Asimismo, estaba prevista la participación de otros representantes de instituciones estatales.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
02
Política
¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
Ver más
03
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
04
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: lluvias en todo el país y 7 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar