Alliana define su gabinete: Walter Gutiérrez continuará en el Ministerio de la Niñez

La jornada de este sábado estuvo marcada por una intensa agenda presidencial de Pedro Alliana, quien asumió la titularidad del Poder Ejecutivo tras la destitución de Santiago Peña. Entre sus primeras actividades, el nuevo mandatario convocó a integrantes del gabinete anterior para definir quiénes continuarán en sus respectivos cargos y cuáles serán los cambios dentro de su equipo de Gobierno.

En ese contexto, Walter Gutiérrez, quien se desempeñaba como ministro de la Niñez y la Adolescencia durante la administración de Peña, confirmó su continuidad al frente de la institución y agradeció públicamente al recién asumido presidente por la confianza depositada en él.

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A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Gutiérrez expresó su agradecimiento a Alliana y manifestó su compromiso de seguir trabajando desde la cartera estatal. “Agradezco al Presidente de la República, Pedro Alliana, por la confianza para continuar como ministro de la Niñez y la Adolescencia, al servicio de nuestro país”, escribió.

Gutiérrez promete reforzar su gestión

En su mensaje, el ministro de la Niñez también manifestó su confianza en la nueva administración y sostuvo que el liderazgo de Alliana permitirá impulsar acciones orientadas al bienestar de la población paraguaya.

“Estoy convencido de que, con responsabilidad y compromiso, su liderazgo al frente del Paraguay seguirá impulsando el bienestar de todo nuestro pueblo”, expresó el secretario de Estado.

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Finalmente, Gutiérrez aseguró que asume esta nueva etapa con el compromiso de incrementar los esfuerzos, acercar los servicios del Estado a quienes más los necesitan y mantener una presencia activa en las comunidades. “Asumo este desafío renovando la promesa de incrementar los esfuerzos, acercar los servicios del Estado a quienes más los necesitan y, sobre todo, estar en territorio, cerca de la gente”, concluyó.

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Alliana inició su agenda con reuniones ministeriales

El nuevo jefe de Estado llegó al Palacio de López poco después de las 6:00 de este sábado para iniciar su primera jornada de trabajo como mandatario.

Uno de los primeros encuentros fue con el ministro de Salud Pública, Isaías Fretes, con quien conversó sobre las principales necesidades del sistema sanitario, especialmente la compra y el abastecimiento de medicamentos en los hospitales. Con esta reunión, Alliana confirmó que Fretes continuará al frente de dicha cartera.

También fueron convocados los ministros Rubén Ramírez Lezcano, de Relaciones Exteriores; Óscar Lovera, de Economía y Finanzas; Marco Riquelme, de Industria y Comercio; Rolando de Barros, de Ambiente; Tadeo Rojas, de Desarrollo Social; y Juan Carlos Baruja, de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Asimismo, estaba prevista la participación de otros representantes de instituciones estatales.