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Nacionales
07 de noviembre de 2026 - 09:27

Caacupé se prepara para la festividad mariana con jornadas de limpieza y minga ambiental

Intensifican las tareas de limpieza en Caacupé ante la proximidad del Operativo Caacupé 2026.
Intensifican las tareas de limpieza en Caacupé ante la proximidad del Operativo Caacupé 2026.

CAACUPÉ, CORDILLERA. La Municipalidad intensifica los preparativos para la festividad de la Virgen de los Milagros, con jornadas de limpieza, desmalezamiento y mantenimiento de espacios públicos, ante la llegada de miles de peregrinos prevista para diciembre.

Por Faustina Agüero
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Uno de los principales desafíos será evitar la acumulación de basura, un problema recurrente cada año durante las celebraciones religiosas.

El intendente Víctor Zárate (PLRA), junto con funcionarios municipales, encabeza los trabajos de minga ambiental en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de mejorar las condiciones de los espacios públicos y mantener limpios los sectores de mayor concurrencia.

Como parte de estas acciones, la Comuna anunció la adquisición de 50 nuevas desmalezadoras para reforzar las tareas y ampliar la cobertura de los trabajos en los diferentes barrios y sectores de la capital espiritual del Paraguay.

Las tareas de limpieza ya se realizaron en el kilómetro 48, conocido como Kurusu Peregrino, en la Plaza Teniente Fariña, los alrededores de la Basílica y la zona de Tupãsy Ykuá, como parte de los preparativos para la festividad mariana de Caacupé.

La limpieza y el manejo de los residuos serán algunos de los aspectos centrales del operativo, teniendo en cuenta que durante años anteriores la masiva presencia de peregrinos y comerciantes generó una importante acumulación de desperdicios en calles y espacios públicos.

La intención es anticiparse a esta situación mediante una mejor organización y coordinación de los servicios.

Despliegan minga ambiental en distintos puntos de Caacupé.
Despliegan minga ambiental en distintos puntos de Caacupé.

Lea más: La Virgen de Caacupé: la fe que nació del corazón guaraní y hoy une a todo un pueblo

Reunión de estrategia de trabajo

Las estrategias de trabajo de las distintas instituciones serán presentadas el martes 10 de noviembre, a las 09:00, durante una reunión interinstitucional en el Salón de Conferencias de la Municipalidad de Caacupé.

En el encuentro se expondrán las acciones previstas para acompañar la festividad y coordinar los servicios durante la llegada de los visitantes.

Novenario inicia el 28 de noviembre

El novenario comenzará el 28 de noviembre y tendrá su jornada central el 8 de diciembre, fecha en que Caacupé recibirá a miles de fieles de distintos puntos del país.

Lea más: Crisis política del país obliga a postergar reunión de coordinación del Operativo Caacupé 2026

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