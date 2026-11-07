Caso Ueno y “Caja fiscal en quiebra”: docentes ratifican protesta y suspensión de clases este lunes

Si bien la protesta comenzó exigiendo la salida y el procesamiento judicial de Santiago Peña —quien fue destituido y detenido en la tarde y noche del viernes—, los maestros ratifican el paro total previsto para este lunes, con suspensión de actividades en las escuelas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Exigen garantizar la devolución del dinero que afecta a la Caja Fiscal tras el cierre de Ueno Bank.

En la misma línea, el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, advirtió sobre la gravedad de la situación financiera al señalar que “son US$ 60 millones que están en riesgo de perderse y con eso prácticamente la caja fiscal está en quiebra”. El dirigente convocó a una masiva protesta este lunes frente al Congreso y en las cabeceras departamentales.

“Acuérdense que hemos aportado 3% más justamente para fondear la caja fiscal y es inaceptable que este dinero se pierda. También vamos a exigir que se garantice la devolución de los US$ 350 millones que es dinero del Instituto de Previsión Social (IPS), como también exigir que se agilicen las desvinculaciones de los compañeros que ya tienen resolución de jubilación”, remarcó.

Otros gremios también comunicaron que realizarán la protesta, como el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), la Unión Nacional de Educadores (UNE-SN) y la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica) y la Otep-SN, todas confirmando que no irán a las aulas desde este lunes.

“Docentes jubilados son los más afectados”: la alerta de los gremios tras el quiebre de Ueno

Los sectores pasivos del magisterio nacional se encuentran en el centro de la alarma generada por la crisis de Ueno Bank. Según explicaron los dirigentes gremiales, los docentes jubilados resultan ser los más perjudicados ante el potencial desfalco de los recursos previsionales, ya que la incertidumbre sobre la liquidez de la Caja Fiscal pone en riesgo directo el cobro a tiempo de sus haberes mensuales y compromete la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

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Fondos públicos y jubilatorios en peligro, según datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):

US$ 40 millones de la Caja Fiscal: Monto depositado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), hoy en riesgo tras el proceso de resolución del banco intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP).

US$ 19,8 millones en intereses no cobrados: Rendimientos pendientes de devengar hasta el 2030 vinculados al capital de la Caja Fiscal, cuya recuperación solicitó formalmente el MEF a la Fiscalía.

US$ 278,4 millones del IPS comprometidos: Representa la colocación del Instituto de Previsión Social en la misma entidad financiera intervenida, lo que posiciona al IPS como el mayor ahorrista afectado dentro del esquema de crisis.

“Los jubilados son los más perjudicados en esta situación, ya que no saben hasta cuándo van a estar cobrando sus haberes, y nosotros, los docentes activos, no sabemos ni si vamos a poder jubilarnos, ya que la caja fiscal prácticamente está en quiebra”, insistió Silvio Piris.