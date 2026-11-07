Crisis de Ueno y caída de Peña: firma que estuvo ligada a su hermano cobró millones

La empresa Wels SA, al menos hasta 2023 estuvo vinculada a Manuel Peña Palacios, hermano del destituido presidente Santiago Peña Palacios, y consiguió US$ 19,5 millones de contratos públicos durante este gobierno. La firma cobró del Estado esta semana, en medio del escándalo político que acabó en juicio político y un proceso judicial en marcha, unos G. 2.453 millones del Ministerio de Salud. Los pagos se ejecutaron entre el 31 de octubre, que fue sábado, y este jueves, cuando la población salía a las calles exigiendo la destitución del Primer Mandatario por el escandaloso quiebre y cierre de Ueno Bank.

El contrato de la Licitación 474523 de 2025 fue adjudicado en diciembre de 2025 por el Ministerio de Salud Pública, a cargo actualmente del doctor Isaías Fretes, para el “servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos bioinfecciosos y farmacológicos, sólidos y líquidos”.

La empresa adjudicada fue Wels Sociedad Anónima, cuyo representante legal es Oscar Osvaldo Mongelós Pankow. El contrato abierto es por G. 16.188.299.160 y de 24 meses, o sea, hasta el 31 de diciembre de 2027.

Wels SA, al menos hasta julio de 2023 estuvo vinculada al hermano de Santiago Peña, Manuel Peña Palacios, quien en el acta general de accionistas de 2021 aparecía como presidente de la empresa; y a Gonzalo Peña Ocampos, hijo del destituido Primer Mandatario, quien aparecía en el documento como director suplente.

Wels SA: la millonaria adjudicación en Salud y sus vínculos con el entorno de Peña

En 2023, cuando esta empresa fue adjudicada con llamativa celeridad, por el Instituto de Previsión Social (IPS) para la recolección de residuos patológicos, también aparecían como representantes legales Oscar Mongelós y Juan Carlos Fernández Barriocanal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ya en diciembre de 2025, cuando se firmara el actual acuerdo entre el Ministerio de Salud y Wels SA, el único representante legal de esta empresa era Oscar Mongelós.

Esta firma Wels, en medio del escándalo financiero – político que el país atravesó la semana pasada, estaba tramitando cobros ante el Ministerio de Salud y, por ende, ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se gestionó con bastante celeridad.

Según la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la solicitud de transferencia fue presentada por Wels el 31 de octubre, o sea, el sábado pasado. El pago se ejecutó en tres transferencias, con tres facturas distintas.

Pagos exprés del Ministerio de Salud a Wels SA en plena crisis de Ueno Bank

El 3 de noviembre, día en que el país amanecía con la noticia del cierre de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) y cundían la sorpresa y la desesperación en los ahorristas, los jubilados y los trabajadores en general, el Ministerio de Salud, a cargo de Isaías Fretes, emitía dos facturas a favor de Wels, una por G. 837.710.756 y otra por G. 556.397.444. Las transferencias de ese dinero, descontados los impuestos, se realizaron al día siguiente, el 4 de noviembre.

Además, el Ministerio de Salud emitió una tercera factura por G. 1.059.762.724. La transferencia del dinero, se realizó este jueves, 5 de noviembre, cuando todo el país vivía incertidumbre ante el cierre de Ueno Bank, la prisión de sus directivos, liderados por Miguel Vázquez, protestas de empleados de las empresas vinculadas que quedaron sin trabajo y ahorristas cuyos fondos fueron congelados en la entidad bancaria.

Cientos de manifestantes exigían ese jueves la inmediata destitución, vía juicio político, del presidente de la República, Santiago Peña Palacios, quien finalmente fue echado por esa vía el viernes por la noche y, una hora después, era privado de su libertad en su casa. Hoy enfrenta un proceso penal, en el cual Peña está imputado por lesión de confianza y otros hechos punibles.

Datos de la DNCP: la rápida ejecución del contrato de Wels SA con el Estado

Pero la celeridad de este cobro de cheque en días convulsionados para el país, no es novedad en este contrato entre Wels y el Ministerio de Salud, según la DNCP. La web señala que entre abril y noviembre de este año, el “total pagado por el contrato” es de G. 15.154.778.938, del total de poco más de G. 16 mil millones que en principio se habían previsto hasta diciembre de 2027.