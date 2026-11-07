ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Rural
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
MOTOR 360
ABC Cardinal AM de 16:00 a 16:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Rural
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-12
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Nacionales
07 de noviembre de 2026 - 15:31

Crisis de Ueno y caída de Peña: firma que estuvo ligada a su hermano cobró millones

Manifestantes con expresiones serias y pancartas, destacan un cartel que reza '¡Devuelvan al pueblo lo robado!' en un entorno nocturno.
Ciudadanos protestaban en Asunción, exigiendo el juicio político a Santiago Peña por el caso Ueno Bank. Ese día, Wels cobraba millones del Ministerio de Salud.

En medio del caos por Ueno Bank y la indignación ciudadana que llevó al juicio político a Santiago Peña, la empresa Wels SA — que estuvo vinculada a su hermano— cobró más de G. 2.400 millones del Ministerio de Salud. Enterate de los detalles y fechas clave.

Por Mariana Ladaga
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La empresa Wels SA, al menos hasta 2023 estuvo vinculada a Manuel Peña Palacios, hermano del destituido presidente Santiago Peña Palacios, y consiguió US$ 19,5 millones de contratos públicos durante este gobierno. La firma cobró del Estado esta semana, en medio del escándalo político que acabó en juicio político y un proceso judicial en marcha, unos G. 2.453 millones del Ministerio de Salud. Los pagos se ejecutaron entre el 31 de octubre, que fue sábado, y este jueves, cuando la población salía a las calles exigiendo la destitución del Primer Mandatario por el escandaloso quiebre y cierre de Ueno Bank.

El contrato de la Licitación 474523 de 2025 fue adjudicado en diciembre de 2025 por el Ministerio de Salud Pública, a cargo actualmente del doctor Isaías Fretes, para el “servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos bioinfecciosos y farmacológicos, sólidos y líquidos”.

La empresa adjudicada fue Wels Sociedad Anónima, cuyo representante legal es Oscar Osvaldo Mongelós Pankow. El contrato abierto es por G. 16.188.299.160 y de 24 meses, o sea, hasta el 31 de diciembre de 2027.

Dr. Isaías Fretes como nuevo ministro de Salud Pública y Bienestar Social y el Dr. Derlis León como nuevo presidente del IPS en reunión con el Presidente Santiago Peña
Dr. Isaías Fretes, ministro de Salud, y el Dr. Derlis León, presidente del IPS, en reunión con el Presidente Santiago Peña. Wels tiene contratos tanto con el Ministerio de Salud como con el IPS.

Wels SA, al menos hasta julio de 2023 estuvo vinculada al hermano de Santiago Peña, Manuel Peña Palacios, quien en el acta general de accionistas de 2021 aparecía como presidente de la empresa; y a Gonzalo Peña Ocampos, hijo del destituido Primer Mandatario, quien aparecía en el documento como director suplente.

Wels SA: la millonaria adjudicación en Salud y sus vínculos con el entorno de Peña

En 2023, cuando esta empresa fue adjudicada con llamativa celeridad, por el Instituto de Previsión Social (IPS) para la recolección de residuos patológicos, también aparecían como representantes legales Oscar Mongelós y Juan Carlos Fernández Barriocanal.

Ya en diciembre de 2025, cuando se firmara el actual acuerdo entre el Ministerio de Salud y Wels SA, el único representante legal de esta empresa era Oscar Mongelós.

Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Rey, Mariana Torres, Diana Mongelós, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte y Miguel Angel Almada, directivos de Ueno Bank detenidos.
Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Rey, Mariana Torres, Diana Mongelós, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte y Miguel Angel Almada, directivos de Ueno Bank detenidos.

Esta firma Wels, en medio del escándalo financiero – político que el país atravesó la semana pasada, estaba tramitando cobros ante el Ministerio de Salud y, por ende, ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se gestionó con bastante celeridad.

Según la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la solicitud de transferencia fue presentada por Wels el 31 de octubre, o sea, el sábado pasado. El pago se ejecutó en tres transferencias, con tres facturas distintas.

Pagos exprés del Ministerio de Salud a Wels SA en plena crisis de Ueno Bank

El 3 de noviembre, día en que el país amanecía con la noticia del cierre de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) y cundían la sorpresa y la desesperación en los ahorristas, los jubilados y los trabajadores en general, el Ministerio de Salud, a cargo de Isaías Fretes, emitía dos facturas a favor de Wels, una por G. 837.710.756 y otra por G. 556.397.444. Las transferencias de ese dinero, descontados los impuestos, se realizaron al día siguiente, el 4 de noviembre.

Además, el Ministerio de Salud emitió una tercera factura por G. 1.059.762.724. La transferencia del dinero, se realizó este jueves, 5 de noviembre, cuando todo el país vivía incertidumbre ante el cierre de Ueno Bank, la prisión de sus directivos, liderados por Miguel Vázquez, protestas de empleados de las empresas vinculadas que quedaron sin trabajo y ahorristas cuyos fondos fueron congelados en la entidad bancaria.

Manuel Peña Palacios, hermano del presidente electo, aparecía como presidente de la empresa adjudicada por IPS.
Manuel Peña Palacios, hermano de Santiago Peña, aparecía como presidente de Wels SA.

Cientos de manifestantes exigían ese jueves la inmediata destitución, vía juicio político, del presidente de la República, Santiago Peña Palacios, quien finalmente fue echado por esa vía el viernes por la noche y, una hora después, era privado de su libertad en su casa. Hoy enfrenta un proceso penal, en el cual Peña está imputado por lesión de confianza y otros hechos punibles.

Datos de la DNCP: la rápida ejecución del contrato de Wels SA con el Estado

Pero la celeridad de este cobro de cheque en días convulsionados para el país, no es novedad en este contrato entre Wels y el Ministerio de Salud, según la DNCP. La web señala que entre abril y noviembre de este año, el “total pagado por el contrato” es de G. 15.154.778.938, del total de poco más de G. 16 mil millones que en principio se habían previsto hasta diciembre de 2027.

Lo
más leído
del día

01
Política
¡La trompeta sonó! La reacción en la iglesia de Joshua Abreu tras la suspensión de Ueno Casa de Bolsa
Ver más
02
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
03
Política
¿Un informe anónimo precipitó la caída de Santi Peña? Un “sobre” alertó sobre Ueno, revela el nuevo vicepresidente
Ver más
04
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: lluvias en todo el país y 7 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar