Dalia López la sacó barata: fue condenada por caso Ronaldinho, pero no irá a prisión

La condena a Dalia López Troche por el caso Ronaldinho fue dictada en procedimiento abreviado por el juez Penal de Garantías Francisco Acevedo, quien en la audiencia preliminar que finalizó ayer atendió el planteamiento de la defensa, ejercida por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres.

La encausada admitió los hechos acusados por el Ministerio Público y los fiscales Cristian Ortiz, Juan Sandoval y José Martín Morínigo dieron su consentimiento al planteamiento de la defensa, que previamente solicitó el sobreseimiento definitivo de Dalia López Troche, pero dicha petición fue rechazada.

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Además, el juez de Garantías Francisco Acevedo dispuso el retiro de la tobillera electrónica que Dalia López utilizó desde el pasado 13 de mayo, cuando el juzgado hizo lugar al pedido de la defensa, revocó la prisión preventiva que cumplía la empresaria y ordenó el arresto domiciliario con el uso del dispositivo de control.

La captura de Dalia Angélica López Troche se concretó el 2 de abril (Jueves Santo) del corriente año, por policías del Departamento Contra el Tráfico de Armas. El procedimiento fue acompañado por el fiscal Federico Leguizamón.

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Dalia era buscada desde marzo de 2020 por el famoso escándalo de los pasaportes falsos de Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto. Es decir, estuvo seis años prófuga, y tras ser capturada cumplió prisión preventiva poco más de un mes, consiguió el arresto y ahora, pese a ser condenada, no irá a la cárcel a cambio de reparar el daño.

Con millonaria donación Dalia López zafa de prisión

Para no ir a prisión la empresaria condenada debe abonar la suma de US$ 110.000 además de otros G. 200 millones, que serán distribuidos entre 13 entidades de beneficencia y para el tratamiento médico de una niña, en concepto de reparación del daño social, según lo resuelto por el juzgado a cargo de la causa.

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Puntualmente, los US$ 110.000 se distribuirán a las siguientes instituciones: Fundación ASOLEU (US$ 10.000), Asociación Nido de Niños (US$ 10.000), Fundación San Rafael (US$ 10.000), Fundación San Pío de Pietrelcina (US$ 10.000), Obispado de la Diócesis de Caacupé (US$ 10.000), Fundación Casa Cuna (US$ 10.000) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (US$ 10.000).

También se recibirán la donación la Fundación ASIDOWN (US$ 10.000), Fundación Lupus del Paraguay (US$ 10.000), Fundación “Jesuitas” (US$ 10.000), Albergue Rocio Róga de la Fundación Rocio Cabriza (US$ 5.000) y para el tratamiento médico de una niña diagnosticada con enfermedad renal crónica (US$ 5.000).

Por su parte el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) recibirá una donación de G. 100.000.000 y el Hospital General Materno Infantil San Pablo otros G. 100.000.000, en el marco de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena impuesta a Dalia López, por el periodo de 2 años.

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El juez Francisco Acevedo también impuso a la empresaria las siguientes medidas de conducta: prohibición de salir del país sin autorización judicial, comparecencia trimestral ante el juzgado para firmar el libro de actas y comunicar si va a cambiar de domicilio.

El caso Ronaldinho Gaúcho

Este proceso guarda relación con el escandaloso caso de la documentación falsa proveída al astro brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto de Assis Moreira y que derivó en la aprehensión y procesamiento de los hermanos en nuestro país (2020).

Recordemos que en la mañana del 4 de marzo de 2020 Ronaldinho llegó a nuestro país de la mano de Dalia López, para el lanzamiento y presentación del “Móvil de la salud de las niñas y los niños”, así como para el lanzamiento de su libro “Genio en la vida”.

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Los acompañaron en la ocasión su hermano Roberto y el empresario brasileño Wilmondes Sousa Lira, actualmente prófugo de la justicia, a quienes la empresaria también habría proporcionado pasaportes y cédulas paraguayas.

Los brasileños presentaron sus cédulas paraguayas al ingresar al país, motivo por el cual fueron procesados por supuesto uso de documentos público de contenido falso (cuya expectativa de pena es de hasta 5 años de cárcel).

Dinho y su hermano estuvieron presos y pagaron US$ 200.000

Ronaldo y Roberto fueron detenidos el 6 de marzo de 2020 y al día siguiente derivados a la Agrupación Especializada donde cumplieron prisión preventiva hasta el 7 de abril del mismo año, fecha en que pasaron a cumplir arresto domiciliario en el céntrico hotel Palmaroga.

En agosto del 2020, Ronaldinho Gaúcho recuperó su libertad tras ser beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, mientras su hermano Roberto recibió una condena de 2 años, con suspensión a cambio de donaciones, luego de casi seis meses de proceso, durante el que estuvieron en prisión casi 1 mes.

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Por disposición del entonces juez penal de Garantías Gustavo Amarilla (actual camarista), Dinho pagó US$ 90.000 y Roberto pagó US$ 110.000.