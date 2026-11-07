Exdirectivos de Ueno Bank apelan la prisión preventiva

La apelación presentada por Fernández Zacur es en representación de Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, presidente y directores titulares de Ueno Bank, en ese orden.

Estas personas están procesadas por conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.

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En la audiencia de imposición de medidas realizada el 5 de noviembre pasado ante el juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos N° 2, a cargo de Rodrigo Estigarribia, la defensa solicitó medidas menos gravosas que la prisión preventiva.

Pedido de arresto domiciliario con tobillera electrónica

En su escrito de apelación, Fernández reitera su solicitud de arresto domiciliario con tobillera electrónica para sus defendidos, en coincidencia con lo solicitado por la Fiscalía.

“El auto, amen de causar un gravamen presente, también genera una soslayada consolidación de una situación de detención irregular e ilegítima que se viene manteniendo desde el 3 de noviembre de 2026, y ello es así ya que nuestros tres defendidos estuvieron privados de su libertad sin que se les haya comunicado oportunamente los hechos que se les atribuyen, ni entregado copia del acta de imputación sino hasta el mismo día de la audiencia ante el juzgado (más de 36hs. después de detenidos)”, afirma Fernández.

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El defensor recuerda que el 3 de noviembre pasado sus defendidos voluntariamente se presentaron ante el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, al enterarse a través de los medios de comunicación de la existencia de una orden de detención.

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Fernández resalta que sus representados tomaron la decisión de presentarse sin conocer en detalles los hechos que les atribuían, es decir, “sin que se les comunicaran los hechos que se les atribuían, ni se les entregara copia del acta de imputación” y que recién accedieron al acta en ocasión de la audiencia de imposición de medidas.

Críticas a la actuación del juez y de fiscales en el caso Ueno Bank

“Durante la audiencia el propio juez reconoció que el Ministerio Público no se encontraba presente para sostener y especificar concretamente la motivación de su requerimiento de medidas cautelares y eso pese a haber cuatro agentes fiscales asignados a la causa. Asimismo, el juez, reconoció que no se encontraba determinada la magnitud del perjuicio patrimonial y que no existía una relación fáctica exacta y separada respecto de cada imputado”, agregó el defensor.

Fernández indicó que ofrecieron cauciones reales con títulos, tasaciones y contraseñas de solicitud de condiciones de dominio, al tiempo de solicitar un plazo de 15 días para acompañar los certificados correspondientes, a los efectos de poder acceder a medidas menos gravosas que la prisión preventiva.

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“El juez afirmó que se cumplían los requisitos del artículo 242 del Código Procesal Penal y que existía un “peligro latente de fuga” sin explicar cómo fundamenta eso, y sin que siquiera esté el Ministerio Público para sostener dicha pretensión, es decir sin que los Fiscales estén presentes para “fundar su pretensión” tal y como lo establece el Art. 304, y como ya dijimos la Fiscalía no solicitó prisión preventiva. El juez pese a ello; ordenó prisión preventiva para nuestros representados, yendo más allá de lo pedido por la Fiscalía", argumentó.