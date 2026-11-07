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Nacionales
07 de noviembre de 2026 - 12:57

Exdirectivos de Ueno Bank apelan la prisión preventiva

Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte y Juan Manuel Gustale en chaquetas con chalecos de Policía Nacional, en una oficina con documentos.
Alejandro Gómez Abente y Diego Fernando Duarte Schussmuller, Juan Manuel Gustale Cardoni, ex directores y expresidente de Ueno Bank, en la audiencia en la que se decretó la prisión preventiva de los tres. Ahora, insisten ante la Cámara con su pedido de arresto domiciliario.

El abogado Miguel Fernández Zacur apeló la prisión preventiva de tres exbanqueros de Ueno Bank, actualmente recluidos en el Centro Nacional de Prevenidos, ex-Tacumbú. Una vez que la Fiscalía conteste, se realizará el sorteo del Tribunal de Apelación que atenderá el caso.

Por ABC Color
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La apelación presentada por Fernández Zacur es en representación de Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, presidente y directores titulares de Ueno Bank, en ese orden.

Estas personas están procesadas por conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.

Lea más: Caso Ueno: imputan a exdirectivos por supuesta lesión de confianza y otros delitos

En la audiencia de imposición de medidas realizada el 5 de noviembre pasado ante el juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos N° 2, a cargo de Rodrigo Estigarribia, la defensa solicitó medidas menos gravosas que la prisión preventiva.

Pedido de arresto domiciliario con tobillera electrónica

En su escrito de apelación, Fernández reitera su solicitud de arresto domiciliario con tobillera electrónica para sus defendidos, en coincidencia con lo solicitado por la Fiscalía.

Miguel Fernández Zacur en traje claro, rodeado de policías con chalecos. Ambiente de oficina con mirada atenta hacia una computadora.
El exdirector de Ueno Bank Alejandro Gómez Abente y el abogado Miguel Fernández Zacur, en la sala de audiencias.

“El auto, amen de causar un gravamen presente, también genera una soslayada consolidación de una situación de detención irregular e ilegítima que se viene manteniendo desde el 3 de noviembre de 2026, y ello es así ya que nuestros tres defendidos estuvieron privados de su libertad sin que se les haya comunicado oportunamente los hechos que se les atribuyen, ni entregado copia del acta de imputación sino hasta el mismo día de la audiencia ante el juzgado (más de 36hs. después de detenidos)”, afirma Fernández.

El defensor recuerda que el 3 de noviembre pasado sus defendidos voluntariamente se presentaron ante el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, al enterarse a través de los medios de comunicación de la existencia de una orden de detención.

Lea más: Caso Ueno: juez envía a prisión a Miguel Vázquez y principales exdirectivos del banco

Fernández resalta que sus representados tomaron la decisión de presentarse sin conocer en detalles los hechos que les atribuían, es decir, “sin que se les comunicaran los hechos que se les atribuían, ni se les entregara copia del acta de imputación” y que recién accedieron al acta en ocasión de la audiencia de imposición de medidas.

Críticas a la actuación del juez y de fiscales en el caso Ueno Bank

“Durante la audiencia el propio juez reconoció que el Ministerio Público no se encontraba presente para sostener y especificar concretamente la motivación de su requerimiento de medidas cautelares y eso pese a haber cuatro agentes fiscales asignados a la causa. Asimismo, el juez, reconoció que no se encontraba determinada la magnitud del perjuicio patrimonial y que no existía una relación fáctica exacta y separada respecto de cada imputado”, agregó el defensor.

Audiencia de imposición de medida a ex directivos de Ueno Bank en el 2do Piso-sala 1-torre Norte
Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez, titular del juzgado Penal especializado en Delitos Económicos del 2° turno.

Fernández indicó que ofrecieron cauciones reales con títulos, tasaciones y contraseñas de solicitud de condiciones de dominio, al tiempo de solicitar un plazo de 15 días para acompañar los certificados correspondientes, a los efectos de poder acceder a medidas menos gravosas que la prisión preventiva.

Lea más: Caso Ueno Bank: defensa dice que exdirectivos detectaron “maquillaje” de créditos y fueron víctimas de un sistema

“El juez afirmó que se cumplían los requisitos del artículo 242 del Código Procesal Penal y que existía un “peligro latente de fuga” sin explicar cómo fundamenta eso, y sin que siquiera esté el Ministerio Público para sostener dicha pretensión, es decir sin que los Fiscales estén presentes para “fundar su pretensión” tal y como lo establece el Art. 304, y como ya dijimos la Fiscalía no solicitó prisión preventiva. El juez pese a ello; ordenó prisión preventiva para nuestros representados, yendo más allá de lo pedido por la Fiscalía", argumentó.

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